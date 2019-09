Amerika Açık’ta yarı finaller başlıyor

Teniste sezonun son Grand Slam turnuvası Amerika Açık’ta çeyrek final müsabakaları tamamlandı.

Tek erkeklerde klasmanın 2 numarası İspanyol Rafael Nadal, Arjantinli Diego Schwartzman ile karşılaştı. Güzel puanlara sahne olan çeyrek final müsabakasını Nadal 6-4, 7-5 ve 6-2 ile kazanarak yarı finale yükseldi.

Bir diğer çeyrek final müsabakasında Fransız Gael Monfils, İtalyan Matteo Berrettini ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakayı 6-3, 3-6, 2-6, 6-3 ve 6-7 ile kazanan Berrettini, 1977’den beri Amerika Açık’ta yarı finale çıkan ilk İtalyan raket oldu.

