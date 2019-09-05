Amerika Açık’ta yarı finaller başlıyor

Teniste sezonun son Grand Slam turnuvası Amerika Açık’ta çeyrek final müsabakaları tamamlandı.

Tek erkeklerde klasmanın 2 numarası İspanyol Rafael Nadal, Arjantinli Diego Schwartzman ile karşılaştı. Güzel puanlara sahne olan çeyrek final müsabakasını Nadal 6-4, 7-5 ve 6-2 ile kazanarak yarı finale yükseldi.

Bir diğer çeyrek final müsabakasında Fransız Gael Monfils, İtalyan Matteo Berrettini ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakayı 6-3, 3-6, 2-6, 6-3 ve 6-7 ile kazanan Berrettini, 1977’den beri Amerika Açık’ta yarı finale çıkan ilk İtalyan raket oldu.

This match had everything! All the best bits from Berretini vs Monfils wrapped up in one pic.twitter.com/WPv2KA3PF4 — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2019

Tek erkeklerde yarı final müsabakaları yarın oynanacak. Final ise pazar günü. Eşleşmeler ise şöyle:

Daniil Medvedev [5] – Grigor Dimitrov

[5] – Matteo Berrettini [24] – Rafael Nadal [2]

Tek kadınlarda 19 yaşındaki Kanadalı Bianca Andreescu, Belçikalı Erise Mertens ile karşılaştı. Andreescu 3-6 geri düşmesine karşın sonraki iki seti 6-2 ve 6-3’le kazanarak kariyerindeki ilk Grand Slam yarı finaline yükseldi.

Watch how @BelindaBencic made her way into her first career semifinal…#USOpen href=”https://t.co/GyzF0Iikyd”>pic.twitter.com/GyzF0Iikyd — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2019

Kadınlarda yarı finaller bugün tamamlanacak. Şampiyon ise cumartesi günü belli olacak. Yarı final eşleşmeler şöyle: