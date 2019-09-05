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Amerika Açık’ta yarı finaller başlıyor
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Amerika Açık’ta yarı finaller başlıyor

SKOR DIŞ HABER 5 Eylül 2019 10:47

Teniste sezonun son Grand Slam turnuvası Amerika Açık’ta çeyrek final müsabakaları tamamlandı.

Tek erkeklerde klasmanın 2 numarası İspanyol Rafael Nadal, Arjantinli Diego Schwartzman ile karşılaştı. Güzel puanlara sahne olan çeyrek final müsabakasını Nadal 6-4, 7-5 ve 6-2 ile kazanarak yarı finale yükseldi.

Bir diğer çeyrek final müsabakasında Fransız Gael Monfils, İtalyan Matteo Berrettini ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakayı 6-3, 3-6, 2-6, 6-3 ve 6-7 ile kazanan Berrettini, 1977’den beri Amerika Açık’ta yarı finale çıkan ilk İtalyan raket oldu.

Tek erkeklerde yarı final müsabakaları yarın oynanacak. Final ise pazar günü. Eşleşmeler ise şöyle:

  • Daniil Medvedev [5] – Grigor Dimitrov
  • Matteo Berrettini [24] – Rafael Nadal [2]

Tek kadınlarda 19 yaşındaki Kanadalı Bianca Andreescu, Belçikalı Erise Mertens ile karşılaştı. Andreescu 3-6 geri düşmesine karşın sonraki iki seti 6-2 ve 6-3’le kazanarak kariyerindeki ilk Grand Slam yarı finaline yükseldi.

Kadınlarda yarı finaller bugün tamamlanacak. Şampiyon ise cumartesi günü belli olacak. Yarı final eşleşmeler şöyle:

  • Belinda Bencic [13] – Bianca Andreescu [15]
  • Elina Svitolina [5] – Serena Williams [8]
Son güncelleme 10:49 | 5 Eylül 2019
Amerika Açık Bianca Andreescu matteo berrettini rafael nadal
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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