Altay Bayındır Ümit Milli Takım’da görev alacak

Fenerbahçe’deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve birinci kaleci konumuna gelen Altay Bayındır, milli takımda da beğenileri topladı. Yaz transfer döneminde MKE Ankaragücü’nden sarı-lacivertli ekibe dahil olan 21 yaşındaki Altay Bayındır, gösterdiği performans ile milli formayı da kaptı. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnce tarafından Cuma günü 2021 Avrupa Kupası Grup Eleme Maçında İngiltere’yle Kocaeli’de oynanacak maçta görev verilen Altay Bayındır, milli takımın kalesini koruyacak.

Öte yandan Fenerbahçe U19 Takımı Kaleci Antrenörü Alkan Birlik de Ümit Milli Takım’da da görev alıyor.