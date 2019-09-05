Abdullah Avcı’nın mutfağı

Yaz transfer döneminde 7 futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ve ekibi yoğun mesai harcadı. Tyler Boyd, Victor Ruiz, N'Koudou, Douglas, Rebocho, Elneny ve Diaby uzun süren bir araştırmanın ardından takıma dahil edildi. Tek tek tüm futbolcuların maç kasetlerini izleyen Avcı ve ekibi, oyuncuların bireysel performansı, artıları, eksileri ve istatistiklerini detaylı olarak inceledi. Transfer komitesi de Avcı'nın isteklerine harfiyen uydu.

TAŞLAR YERİNE OTURACAK

Tecrübeli hocanın üzerinde en çok durduğu isim ise 30 yaşındaki stoper Victor Ruiz oldu. İspanyol savunmacının 6 saatlik görüntüsünü izleyen Avcı ve ekibi, bu transferde ısrarcı oldu. Ligde geride kalan 3 maçta 180 dakika süre alarak banko haline gelen Ruiz'in performansı da yüzleri güldürdü. Milli aradan sonra N'Koudou, Rebocho, Elneny ve Diaby de daha fazla süre alarak takıma adapte olacak.