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Volkan Demirel Fenerbahçe’de antrenör olarak ilk antrenmanına çıktı!
Fenerbahçe

Volkan Demirel Fenerbahçe’de antrenör olarak ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe'nin yeni antrenörleri arasında yer alan Volkan Demirel, ilk antrenmanında görev yaptı.

4 Eylül 2019 21:27

Fenerbahçe Kulübünün teknik heyette görev yapacağını açıkladığı eski kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımın bugünkü antrenmanında görev yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gelerek teknik direktör Ersun Yanal ve diğer antrenörlerle bir araya gelen Volkan Demirel daha sonra yeni transfer Luiz Gustavo’yu karşıladı. Brezilyalı oyuncuya takım ve kulüp hakkında bilgi veren Demirel, antrenör eşofmanlarını giyerek eski takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Luiz Gustavo, idari menajer Volkan Ballı ile tesisleri gezdi ve takımla ilk antrenmanına çıktı. 04 Eylül 2019 SON DAKİKA | Fenerbahçe`den Ergenekon Davası açıklaması! | Şike, Delil, Örgüt Yok `Kumpas` Var ! Son dakika... Fenerbahçe, Ergenekon Davası`nın gerekçeli kararıyla ilgili açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:27 | 4 Eylül 2019
Fenerbahçe Luiz Gustavo süper lig volkan demirel
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OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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