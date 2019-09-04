Vedat Muriqi kimdir, yerli statüsünde oynayabilir mi? İşte Vedat Muriqi’nin filmleri aratmayan hayat hikayesi…

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, savaş ortamında geçen çocukluk yıllarında büyük zorluklar yaşadı. Sarı-lacivertli futbolcu Vedat Muriqi, Gençlerbirliği forması giyerken 2016 yılında verdiği röportajda Kosovalı bir çocuk olarak Kosova Savaşı'nda yaşadıklarını anlattı. İşte Vedat Muriqi’nin filmleri aratmayan hayat hikayesi…

VEDAT MURIQI KİMDİR?

24 Nisan 1994'te Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde hayata gözlerini açan Muriqi'nin çocukluğu savaşın ortasında geçmiş… 1998-1999 yılları arasında yaşanan Kosova Savaşı'nda, evini terk etmek zorunda kalan Muriqi, ailesiyle birlikte Arnavutluk'a sığınmak zorunda kalmış.

BABASINI SAHADA KAYBETMİŞ

Kendisi gibi profesyonel futbolcu olan babası Orhan Muriqi'yi, bir maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden Vedat Muriqi, Kosova'nın Yugoslavya ile savaş içerisinde olduğu dönemde çok zor günler geçirmiş.

Savaş sırasında yaşadıklarını hatırlamak istemediği anılar olarak anlatan Vedat Muriqi, “Küçükken hatırladığım şeyler var. Evimizden başka yere göç etmek zorunda kaldık savaş bitene kadar. Ailecek gittik. Bir yerde 50-55 kişi kalıyorduk. Göç ettikten sonra sadece bir odada 50-55 kişi kalmaya başladık. Onun öncesinde iki gün şişelerin üzerinde bodrumda yattık.” ifadelerini kullanmıştı.

O dönem günde 50 kişiye toplam sadece 2 litre süt verildiğini anlatan Vedat Muriqi, şunları kaydetmişti:

“Çocuğum o zamanlar, bir şeyler istiyoruz. Annemden yemek istediğimde, verecek bir şeyi olmadığı için ağlıyordu. Soğan ekmekle kandırıyordu bizi, sonra yine acıkıyorduk yine soğan ekmek. Artık çaresizlikten ağlıyorlardı. Çay gönderiyorlardı, her aileye kaç kişi olursa olsun sabit şeyler veriliyordu. Ailemiz çayı şekersiz içip şekeri bize veriyordu. Hatırladıklarım bunlar. O dönemden kalan çok kötü hatıralar. Televizyonda gördüğümüz Suriyelilerle aynıydık ki onların durumları daha vahim. O günlerden bugünlere gelmek umutsuz bir hayaldi. İnşallah daha iyi yerlere de geleceğim.”

KOSOVA SAVAŞI

Sırp asker, polis ve paramiliter birlikler, bağımsızlık isteyen Kosovalılara karşı 1998'de harekat başlattı. Binlerce kişinin ölümü, yüz binlercesinin evlerini terk etmesiyle sonuçlanan 1998-1999 Kosova Savaşı'nda birçok savaş suçu da işlendi.

24 Mart 1999'da başlayan NATO'nun eski Yugoslavya'ya yönelik harekatıyla son bulan Kosova Savaşı'nda, 8 binden fazlası Arnavut, 10 binin üzerinde Kosovalı öldürüldü, 800 bine yakını Arnavut olmak üzere farklı etnik gruplardan 1 milyonunun üzerinde Kosovalı evlerini terk etti.

NATO, 10 Haziran'a kadar sürecek “Müttefik Güç Harekatı”nı 24 Mart 1999 saat 20.00'de başlattı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin de 10 adet F-16 ile destek verdiği harekata Yunanistan hariç tüm NATO üyeleri katıldı.

Sırbistan'dan ayrılan Kosova, 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını iletti. Kosova'nın bağımsızlığını 116 ülke tanıdı.

VEDAT MURIQI’NİN KARİYERİ

Muriqi futbola 2005 yılında ülkesinin KF Liria takımında başladı. 2011 yılında profesyonel oldu. Bu takımda 10 maça çıktı 3 gol attı. 2013 yılında ise KS Teuta takımına transfer oldu. Bu takımda 18 maça çıktı 2 gol attı. 2014 yılında ise Besa takımına alınan oyuncu,2013-14 ara transfer döneminde Eskişehirspor’a denemeye alındı. Sezon sonunda ise Eskişehirspor’a transfer oldu. Bu takımla hazırlık maçlarına çıkan Muriqi, transfer sezonu bitmeden Ağustos 2014’te Giresunspor’a transfer oldu.

Giresunspor serüveninin ardından Süper Lig’in köklü ekiplerinden Gençlerbirliği’ne transfer olan Kosovalı oyuncu burada oynadığı 55 maçta 10 gol kaydetti.

Son olarak ise bu sezon Karadeniz ekiplerinde Çaykur Rizespor formasını terleten golcü oyuncu, takımının ligin ikinci yarısında yükselişe geçmesine golleriyle katkıda bulundu. Muriqi, Çaykur Rizespor’da 52 maça çıkarken 25 gol atıp 11 de asist yaptı.

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYABİLİR Mİ?

Kariyerinin büyük bölümünde Türkiye’de forma giyen ve kariyerine halen burada devam eden forvet oyuncusu, hem Kosova hem de Türk pasaportuna sahip durumda. Bu şekilde Türkiye’de forma giydiği süre içinde yerli statüsünde oynaması gereken Vedat Muriqi, Türkiye A Milli Takımı’nda forma giymeyi tercih etmediği için yerli statüsünde sayılmayacak.