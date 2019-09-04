Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı izle! Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye A Milli voleybol takımı Hollanda ile zorlu bir mücadelede karşılaşıyor. Türkiye A Milli Takımı, son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-2 mağlup etmişti. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Sırbistan, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE HOLLANDA ÇEYREK FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Türkiye son 16 turunda Yunanistan'ı 3-0 mağlup eden Hollanda ile 4 Eylül Çarşamba günü Ankara'da karşılaşacak. Maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Ankara Arena'da oynanan mücadelede Sırbistan'ın rakibi, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenen Bulgaristan'dı. Sırbistan, son sette rakibi karşısında zorlansa da 25-19, 25-18, 28-26'lük setlerle Bulgaristan'a 3-0 üstünlük sağladı ve adını yarı finale yazdırdı.