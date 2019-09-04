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Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı izle! Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı izle! Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Çeyrek final maçında Filenin Sultanları her şeyini ortaya koyacak. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, turnuvanın en zor maçına çıkacaklarını söyledi. Peki Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı izleme bağlantısı...

4 Eylül 2019 19:30

Türkiye A Milli voleybol takımı Hollanda ile zorlu bir mücadelede karşılaşıyor. Türkiye A Milli Takımı, son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-2 mağlup etmişti. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Sırbistan, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE HOLLANDA ÇEYREK FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Türkiye son 16 turunda Yunanistan'ı 3-0 mağlup eden Hollanda ile 4 Eylül Çarşamba günü Ankara'da karşılaşacak. Maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 2019 CEV KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI SON 16 TURU MÜCADELESİNDE HIRVATİSTAN İLE KARŞI KARŞIYA GELDİ. FOTOĞRAF: DHA

 

Ankara Arena'da oynanan mücadelede Sırbistan'ın rakibi, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenen Bulgaristan'dı. Sırbistan, son sette rakibi karşısında zorlansa da 25-19, 25-18, 28-26'lük setlerle Bulgaristan'a 3-0 üstünlük sağladı ve adını yarı finale yazdırdı.

Son güncelleme 19:30 | 4 Eylül 2019
2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hollanda Türkiye A Milli voleybol takımı
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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