Tevfik Kış kimdir? İşte Tevfik Kış’ın madalyaları…

Tevfik Kış, 10 Ağustos 1934 yılında Çorum’da dünyaya geldi. Uzun yıllar güreşen Tevfik Kış ggüreşi bıraktıktan sonra antrenör olarak görev yaptı. İşte Tevfik Kış hakkında merak edilenler…
TEVFİK KIŞ KİMDİR?
10 Ağustos 1934 yılında Çorum’un Kargı İlçesine bağlı Pelitcik köyünde dünyaya geldi. Güreş kariyeri 1956 yılında başlayan Kış, 1968 yılında güreşi bıraktı.
* 1959 yılı İstanbul TÜRKİYE de Greko-Romen stil 87 Kg da Balkan 2.
* 1959 yılı Beyrut LÜBNAN da Greko-Romen stil 87 kg Akdeniz Oyunları 1.
* 1960 yılı Roma Olimpiyatlarında Greko-Romen stil 87 Kg da 1.
* 1961 yılı Yokohama JAPONYA da Greko-Romen stil 87 Kg da Dünya 4.
* 1962 yılı Toledo A.B.D. de Greko-Romen stil 87 Kg da Dünya 1.
* 1963 yılı Helsinki FİNLANDİYA da Greko-Romen stil 87 Kg da Dünya 1
* 1965 yılı Tampera FİNLANDİYA da Greko-Romen stil 87 Kg da Dünya 4.
1966 yılı Toledo A.B.D. de Greko-Romen stil 87 Kg da Dünya 2.
* 1966 yılı Essen FEDERAL ALMANYA da Greko-Romen stil 87 Kg da Avrupa 1.
* 1967 yılı Minks S.S.C.B de Greko-Romen stil 87 Kg da Avrupa 5.