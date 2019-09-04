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Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonasında çeyrek finalde!
Milli Takımlar

Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonasında çeyrek finalde!

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası B Grubu son maçında İspanya'ya 76-61'lik skorla yenilen Türkiye, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

4 Eylül 2019 23:53

Polonya’nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na kota veren şampiyonada Türkiye, B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında İspanya ile karşılaştı. Milliler, ilk yarısını 29-45 geride tamamladığı mücadelede İspanya’ya 76-61 mağlup oldu.

B Grubu’nu İspanya’nın ardından 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada bitiren milliler, çeyrek finaldeki rakibi A Grubu’nun üçüncüsü İtalya oldu. Türkiye-İtalya karşılaşması 6 Eylül Cuma günü TSİ 19:30’da başlayacak. Ay-yıldızlılar maçı kazanması halinde 2020 Tokyo vizesini garantileyecek. 04 Eylül 2019 12 Dev Adam kritik maça çıkıyor A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin`de 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu`ndaki en kritik maçını yarın oynayacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:53 | 4 Eylül 2019
2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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