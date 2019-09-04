Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş

Rakip, tarihinde 5 kez dünya şampiyonu olmuş Amerika. Dünya şampiyonalarında 57 maç oynamış ve sadece birkaç kez yenilmiş. Her ne kadar Çin'e yıldızlarını getiremeseler de geçmiş başarılarının yarattığı algı ile maçlara kafalarda 20-0 önde başlıyorlar.

Ancak maçlar sahada kazanılıyor. NBA çaylakları, Türk çocukları karşısında tabiri caizse adeta şaşkına döndüler. Şans kapıyı defalarca çaldı ama maçın sonunda ‘ezeli' rakibimiz olan serbest atışları ve ‘ebedi' rakibimiz olan şanssızlığı maalesef yine yenemedik. Tarihe altın harflerle geçebilecek bir galibiyeti kaçırsak bile artık buraları zorlayan, korkulan bir takım olmamızın gururunu yaşamak ve yola devam etmekten başka çaremiz yok.

Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş…

Yazarın Diğer Yazıları