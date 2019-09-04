Süper Lig’in en değerlisi Galatasaray

Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre, Süper Lig’de yer alan takımların kadro değeri sıralamasında, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 136,40 milyon avro kadro değeriyle ilk sırada kendine yer buldu.

Sarı-kırmızılı takımın ardından, 84,45 milyon avro kadro değeriyle Beşiktaş ikinci sırada, 83,38 milyon avroyla Fenerbahçe üçüncü sırada ve 63,90 milyon avroyla değeriyle Trabzonspor dördüncü sıraya yerleşti. Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 7,75 milyon avro takım değeriyle MKE Ankaragücü olarak gösterildi.

Süper Lig’de yer alan 18 takımın toplam kadro değeri ise 676,59 milyon avro olarak ifade edildi.

SÜPER LİG EKİPLERİNİN DEĞERLERİ

Transfermarkt’ın değerlendirmesine göre, Süper Lig’de mücadele edecek 18 takımın kadro değerleri şöyle:

EN DEĞERLİ OYUNCU LİSTESİ

Transfermarkt’ın değerlendirmesinde, Süper Lig’de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 25 milyon avroyla Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri oldu.

Ligin piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak gösterilen Seri’yi, 23 milyon avro değerle takım arkadaşı Fransız ön libero Steven Nzonzi takip etti.

EN DEĞERLİ 15 FUTBOLCU

Ligde ter dökecek en değerli 15 oyuncu listesinde, Galatasaray’dan 5 oyuncu yer aldı. Bu listede, Fenerbahçe’den 4, Beşiktaş’tan 3, Trabzonspor’dan 2 ve Medipol Başakşehir’den 1 futbolcu bulundu. Söz konusu internet sitesinin verilerine göre Süper Lig’de en değerli oyuncu 15 milyon avro değeriyle Trabzonspor’un 20 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Ömür oldu.

Bu oyuncuyu 7 milyon avroyla Medipol Başakşehir’den İrfan Can Kahveci ve 5,5 milyon avro değeriyle Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz takip etti.

Transfermarkt’ın verilerine göre Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek 15 oyuncu şöyle: