Son şampiyon Sırbistan yarı finalde! | 2019 Kadınlar EuroVolley

2019 Kadınlar EuroVolley çeyrek final mücadelesinde Sırbistan, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. Ankara Arena'da oynanan mücadelede Sırbistan'ın rakibi, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenen Bulgaristan'dı. Sırbistan, son sette rakibi karşısında zorlansa da 25-19, 25-18, 28-26'lük setlerle Bulgaristan'a 3-0 üstünlük sağladı ve adını yarı finale yazdırdı.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Agnieszka Michlic, Juraj Mokry

Sırbistan: Mihajlovic, Veijkovic, Boskovic, Milenkovic, Aleksic, Ognjenovic, Mina Popovic, Blagojevic, Mirkovic, Bjelica, Pusic (L), (Silvijia Popovic)

Bulgaristan: G. Dimitrova, Mira Todorova, Paskova, Vasileva, N. Dimitrova, Kitipova, Barakova, Karakasheva, Milanova, Becheva, Krivoshiiska, Todorova Zhana (L), (Petrova)

Setler: 25-19, 25-18, 28-26

Süre: 1 saat 17 dakika (24, 25, 28) 2019 FIBA Dünya Kupası | İtalya 77-92 Sırbistan Sırbistan, 2019 FIBA Dünya Kupası`nda 3`te 3`le üst tura çıktı. İtalya`yı 92-77 yenen Sırbistan`da Bogdan Bogdanovic 31 sayıyla yıldızlaştı. İlgili Haberi Oku