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Son şampiyon Sırbistan yarı finalde! | 2019 Kadınlar EuroVolley
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Son şampiyon Sırbistan yarı finalde! | 2019 Kadınlar EuroVolley

2019 Kadınlar EuroVolley'de Milli Takım'ın grubunu lider geçen Sırbistan, Bulgaristan'ı 3-0'la set vermeden devirdi ve adını yarı finale yazdırmayı başardı!

4 Eylül 2019 20:46

2019 Kadınlar EuroVolley çeyrek final mücadelesinde Sırbistan, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. Ankara Arena'da oynanan mücadelede Sırbistan'ın rakibi, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenen Bulgaristan'dı. Sırbistan, son sette rakibi karşısında zorlansa da 25-19, 25-18, 28-26'lük setlerle Bulgaristan'a 3-0 üstünlük sağladı ve adını yarı finale yazdırdı.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Agnieszka Michlic, Juraj Mokry

Sırbistan: Mihajlovic, Veijkovic, Boskovic, Milenkovic, Aleksic, Ognjenovic, Mina Popovic, Blagojevic, Mirkovic, Bjelica, Pusic (L), (Silvijia Popovic)

Bulgaristan: G. Dimitrova, Mira Todorova, Paskova, Vasileva, N. Dimitrova, Kitipova, Barakova, Karakasheva, Milanova, Becheva, Krivoshiiska, Todorova Zhana (L), (Petrova)

Setler: 25-19, 25-18, 28-26

Süre: 1 saat 17 dakika (24, 25, 28) 04 Eylül 2019 2019 FIBA Dünya Kupası | İtalya 77-92 Sırbistan Sırbistan, 2019 FIBA Dünya Kupası`nda 3`te 3`le üst tura çıktı. İtalya`yı 92-77 yenen Sırbistan`da Bogdan Bogdanovic 31 sayıyla yıldızlaştı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:46 | 4 Eylül 2019
2019 Kadınlar EuroVolley bulgaristan Sırbistan voleybol
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