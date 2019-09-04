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Son Dakika: Son dakika! Sultanlar tarih yazdı!
Son dakika! Türkiye 2019 Kadınlar EuroVolley’de tarih yazdı! Filenin Sultanları, Hollanda’yı dağıttı!
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Son dakika! Türkiye 2019 Kadınlar EuroVolley’de tarih yazdı! Filenin Sultanları, Hollanda’yı dağıttı!

Son dakika! 2019 Kadınlar EuroVolley çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Hollanda'yı set vermeden 3-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı!

4 Eylül 2019 20:59

Ankara’nın ev sahipliği yaptığı 2019 Kadınlar EuroVolley’de çeyrek final mücadelesinde 12 bin seyircinin önünde Türkiye, CEV Avrupa sıralamasında 2. sırada yer alan Hollanda’yı 25-20, 25-22 ve 25-20’lik setlerle mağlup etmeyi başardı ve adını yarı finale yazdırdı!

Turnuvada çeyrek finalde Filenin Sultanları ile karşılaşana kadar rakiplerine set dahi vermeyen Hollanda, güçlü oyunumuza karşı direnemedi. 78 dakikada zaferle sahadan ayrıldık.

Türkiye’nin yarı finaldeki rakibi, Polonya ile Almanya’yı bir araya getiren karşılaşma sonrasında belli olacak. 04 Eylül 2019 Son şampiyon Sırbistan yarı finalde! | 2019 Kadınlar EuroVolley 2019 Kadınlar EuroVolley`de Milli Takım`ın grubunu lider geçen Sırbistan, Bulgaristan`ı 3-0`la set vermeden devirdi ve adını yarı finale yazdırmayı başardı! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:05 | 4 Eylül 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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