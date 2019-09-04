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Simone Biles’ın zor günü! Kardeşi üç kişiyi öldürmüştü, kendisinden açıklama geldi
Diğer Sporlar

Simone Biles’ın zor günü! Kardeşi üç kişiyi öldürmüştü, kendisinden açıklama geldi

Simone Biles, kardeşinin üç kişiyi öldürmekten yargılandığı süreçte üzgün olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

SKOR DIŞ HABER 4 Eylül 2019 17:06

Simone Biles’ın erkek kardeşi Tevin Biles-Thomas, 3 kişiyi öldürmekten sorumlu tutuluyor.

Cleveland, Ohio’da bir partide yaşanan olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Partide bulunan Biles-Thomas cinayet, vahşice adam öldürme, canice saldırı ve yalancı şahitlik gibi suçlardan yargılanıyor. 29 Ağustos’ta tutuklanan 24 yaşındaki genç, 13 Eylül’de Ohio’da yargılanacak.

Konuyla ilgili Twitter üzerinden açıklamada bulunan Simone Biles, kalbinin sızladığını ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarını paylaştığını söyledi. Ölenlerin aile yakınlarının acılarını hafifletecek hiçbir sözün olmadığını ekleyen genç sporcu, samimi taziye mesajlarını iletmek istediğinden bahsetti. Son olarak herkesten kendi ailesinin özel yaşamına incelikle yaklaşmasını rica eden Biles, zor günler geçirdiklerini belirtti.

Son güncelleme 17:06 | 4 Eylül 2019
Simone Biles
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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