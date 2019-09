Simone Biles’ın zor günü! Kardeşi üç kişiyi öldürmüştü, kendisinden açıklama geldi

Simone Biles’ın erkek kardeşi Tevin Biles-Thomas, 3 kişiyi öldürmekten sorumlu tutuluyor.

Cleveland, Ohio’da bir partide yaşanan olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Partide bulunan Biles-Thomas cinayet, vahşice adam öldürme, canice saldırı ve yalancı şahitlik gibi suçlardan yargılanıyor. 29 Ağustos’ta tutuklanan 24 yaşındaki genç, 13 Eylül’de Ohio’da yargılanacak.

Konuyla ilgili Twitter üzerinden açıklamada bulunan Simone Biles, kalbinin sızladığını ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarını paylaştığını söyledi. Ölenlerin aile yakınlarının acılarını hafifletecek hiçbir sözün olmadığını ekleyen genç sporcu, samimi taziye mesajlarını iletmek istediğinden bahsetti. Son olarak herkesten kendi ailesinin özel yaşamına incelikle yaklaşmasını rica eden Biles, zor günler geçirdiklerini belirtti.

still having a hard time processing last weeks news pic.twitter.com/GU0nQt2PZY

— Simone Biles (@Simone_Biles) September 3, 2019