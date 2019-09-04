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Roger Federer’den ABD Açık’a erken veda!
Diğer Sporlar

Roger Federer’den ABD Açık’a erken veda!

İsviçreli sporcu Roger Federer, ABD Açık çeyrek finalinde Grigor Dimitrov'a 3-6, 6-4, 3-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

4 Eylül 2019 07:59

ABD Açık çeyrek finalinde Roger Federer ile Grigor Dimitrov karşı karşıya geldi.

İlk seti 6-3 kazanan Federer, ikinci seti 6-4 kaybetti. Dünya 3 numarası, 6-3’lük setle maçta bir kez daha öne geçti.

Dördüncü seti Grigor Dimitrov, 6-4 ile kazandı ve maçı final setine taşıdı. Son set öncesi sağlık molası almak zorunda kalan Federer, final setini 6-2 kaybetti.

Grigor Dimitrov, Roger Federer’i 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2’lik setlerle 3-2 mağlup ederek ABD Açık’ta yarı finale yükseldi.

Novak Djokovic’in 4. turda Wawrinka’ya elenmesinin ardından bir diğer favori Roger Federer de turnuvaya çeyrek finalde veda ettii.

Son güncelleme 08:04 | 4 Eylül 2019
Amerika Açık Grigor Dimitrov roger federer tenis
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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