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Partizan, Markovic’i transfer etti
Transfer Haberleri

Partizan, Markovic’i transfer etti

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Sırp futbolcu Lazar Markovic, ülkesinin köklü takımlarından Partizan'a transfer oldu.

4 Eylül 2019 11:45

Partizan Futbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Markovic’in dün gece kulüp binasına gelerek siyah-beyazlı takımla sözleşme imzaladığı bildirildi.

Açıklamada sözleşmenin detayları ile ilgili bilgi verilmezken, ülke medyasında yer alan haberlerde sözleşmenin 3 yıllık olduğu ifade edildi.

Bu arada, Sırbistan’da yaz transfer dönemi de dün gece sona erdi. Profesyonel olarak ilk maçına 2011’de Partizan forması ile çıkan Markovic, 3 Sırbistan şampiyonluğu ve 1 Sırbistan Kupası kazandı. Markovic ayrıca Benfica, Liverpool, Fenerbahçe, Sporting Lizbon, Hull City, Anderlecht ve Fulham formaları giydi.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Partizan’ın grubunda AZ Alkmaar, Manchester United ve Astana takımları bulunuyor.

Son güncelleme 11:45 | 4 Eylül 2019
Fenerbahçe lazar markovic partizan transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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