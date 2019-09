Michael Owen ile Alan Shearer Twitter’da tartıştı

Michael Owen’ın otobiyografik kitabı “Reboot: My Life, My Time” yakında piyasada olacak. İngilizlerin eski golcüsü kitabında kariyeriyle ilgili birçok konuya değindi. Bunlardan biri de Alan Shearer ile olan ilişkisiydi.

Bir dönem çok yakın dost olduklarını ve aynı evi paylaştıklarını söyleyen Owen, daha sonrasında ilişkilerinin hızlı bir şekilde kötüleştiğini söyledi. Saha dışındaki arkadaşlıklarının Shearer’ın geçici süreyle teknik direktörlüğe getirilmesiyle bozulduğunu söyleyen Owen, Shearer’ın kendisi hakkındaki olumsuz fikirlerini etrafındaki herkesle paylaştığını da sözlerine ekledi.

İşin arka planı bu şekilde gelişirken, geçtiğimiz günlerde Michael Owen’ın bir televizyon programında söyledikleri ikili arasındaki gerginliğin gözler önüne serilmesine sebep oldu.

Not sure you are as loyal to Newcastle as you make out mate. I distinctly remember you being inches away from signing for Liverpool after Sir Bobby Robson put you on the bench. You tried everything to get out. https://t.co/ZQBrlojeEv

