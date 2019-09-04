Michael Owen ile Alan Shearer Twitter’da tartıştı

Michael Owen’ın otobiyografik kitabı “Reboot: My Life, My Time” yakında piyasada olacak. İngilizlerin eski golcüsü kitabında kariyeriyle ilgili birçok konuya değindi. Bunlardan biri de Alan Shearer ile olan ilişkisiydi.

Bir dönem çok yakın dost olduklarını ve aynı evi paylaştıklarını söyleyen Owen, daha sonrasında ilişkilerinin hızlı bir şekilde kötüleştiğini söyledi. Saha dışındaki arkadaşlıklarının Shearer’ın geçici süreyle teknik direktörlüğe getirilmesiyle bozulduğunu söyleyen Owen, Shearer’ın kendisi hakkındaki olumsuz fikirlerini etrafındaki herkesle paylaştığını da sözlerine ekledi.

İşin arka planı bu şekilde gelişirken, geçtiğimiz günlerde Michael Owen’ın bir televizyon programında söyledikleri ikili arasındaki gerginliğin gözler önüne serilmesine sebep oldu.

Not sure you are as loyal to Newcastle as you make out mate. I distinctly remember you being inches away from signing for Liverpool after Sir Bobby Robson put you on the bench. You tried everything to get out. https://t.co/ZQBrlojeEv — michael owen (@themichaelowen) September 3, 2019

Newcastle ile yaptığı son sözleşmeyi imzaladığı için çok pişman olduğu söyleyen Owen, o süreçte mutsuz olduğunu ve emekliliği beklemeye koyulduğunu anlattı. Buna karşın kendisini Newcastle taraftarına kanıtlamak zorunda olmadığını söyleyen Owen’ın 15 milyon Sterlin’lik transferi ne kendisi ne kulüp için iyi gitmişti. Bir alt lige düştükleri seneler dahil 2009’a kadar Newcastle forması giyen İngiliz yıldız, 2009’da Manchester United’ın yolunu tutmuştu.

Bir televizyon programında Newcastle’da mutsuz olduğunu söyleyen Owen’ın konuşmasını alıntılayıp haftalık 120 bin Sterlin’lik maaşını hatırlatan Shearer, “Biz de aynı şekilde düşünmüştük” diyerek Twitter üzerinden Owen’a cevap verdi.

Owen da Shearer’ın paylaşımını alıntılayarak kendisinin Newcastle’a gözüktüğü kadar sadık olmadığını ve Bobby Robson döneminde oynama süreleri düşünce takımdan gitmek için elinden geleni yaptığını, hatta az daha Liverpool’a gideceğini öne sürdü.

İkilinin yorumlarına bir başka eski futbolcu Gary Lineker de dahil oldu. “Bu tartışmanın bir arka planı olduğu aşikar” diyen Lineker, iki oyuncuyu da sevmesi sebebiyle taraf seçmeyeceğini sözlerine ekledi.