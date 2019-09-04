Metrelerce takla atan kayakçı Jennie Symons ölümden döndü!

Yeni Zelanda Kış Oyunları’nda seyircilerin yürekleri ağızlarına getiren bir an yaşandı…

Serbest stilde ABD’li kayakçı Jennie Symons kayalık bölümde gerçekleştirdiği atlayışta başarılı olamadı dengesini kaybederek yere düştü.

Yaklaşık 20 saniye boyunca taklalar atarak sürüklenen Jennie Symons izleyenlerin korku dolu bakışları arasında metrelerde sürüklendi.

Bu sürede kayak malzemesi ve kaskını da kaybeden sporcu, düştükten saniyeler sonra iyi olduğunu işaret etti ve endişeleri giderdi.

Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği ve düştüğü yerden aldığı genç sporcu yaptığı açıklamada: ”Gerçekten çok büyük bir kaza oldu ve iyi olduğuma şaşırdım. Yokuştan aşağı yuvarlanırken sadece kendimi korumaya odaklandım. Daha önce bir çok kaza ve sakatlık yaşadım. İki kez diz ameliyatı oldum, sırt ve omuz problemleri yaşadım. Bu büyük kazada yaralanmadığım için müteşekkirim” ifadelerini kullandı.