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Max Kruse ve Acun Ilıcalı ayak tenisinde karşı karşıya!
Fenerbahçe

Max Kruse ve Acun Ilıcalı ayak tenisinde karşı karşıya!

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, milli arada Çeşme'de Acun Ilıcalı ile buluştu. Ayak tenisi oynayan ikili maçı instagramdan canlı yayınladı.

4 Eylül 2019 10:40

Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse, milli takım maçları nedeniyle verilen arada soluğu Çeşme Alaçatı’da aldı. Max Kruse, Kapari Bahçe isimli mekanda takıldı. Ünlü futbolcuya burada Acun Ilıcalı ve kalabalık bir ekip eşlik etti.

ACUN İLE AYAK TENİSİ MAÇI

Bu arada ünlü televizyoncu, Alman futbolcuyu gündüz teknesiyle gezdirdi. Kruse ve Ilıcalı akşam ise ayak tenisinde karşı karşıya geldi. İkişerli şekilde oynanan tenis maçını Acun Medya 5-4 kazandı. Alman futbolcu, arkadaşıyla birlikte 4-2 geriye düştüğü maçı çevirerek 4-4’e getirdi. Final setinden ise üzgün şekilde ayrıldı. Çekişmeli mücadeleyi Instagram’dan canlı yayın yaparak paylaşan ikili, takipçilerine teşekkür etti.

Son güncelleme 11:24 | 4 Eylül 2019
acun ılıcalı alaçatı Ayak tenisi Çeşme Max Kruse
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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