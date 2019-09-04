Kutsal ittifak!

KAVGA, gürültü ve tartışma hiç tasvip ettiğim konular değil. Ne yazık ki bizde hepsi var. Birbirine muhtaç 4 büyük kulübümüzün bir araya gelmek yerine bu tür tartışmaların içinde yer alması camiaları da fazlasıyla germekte; yöneticileri komik duruma düşürmekte. Sokak kavgasını andıran açıklamalar daha ligin 3. haftasında başladı. Bunun son örneği, Fatih Terim'in “Dışarıda organize işler var” ve F.Bahçeli yönetici Metin Sipahioğlu'nun “25 yıldır kirli oyunları yapanlar” sözleri…

CANI YANAN KONUŞUYOR

KUTSAL ittifak senaryoları dillendiriliyor. Neden? Kulüpler Birliği bildirisi, Muriqi ve Mevlüt'ün Fenerbahçe'ye transfer olması, iki hakeme düdük astırılması, yabancı sayısıyla ilgili tartışmalar vs… Bu ‘ittifak' ilk kez duyulmuyor. Beşiktaş 11 puan farktan şampiyonluğu kaybederken ya da üç ezeli rakip sahaya ‘Temiz bir lig istiyoruz' pankartıyla çıkarken de vardı tartışma. Bu senaryo hep üretilecek! Canı yanan hep konuşacak.

MAÇLAR OLDU 100'ER DAKİKA!

ASLINDA ‘kutsal ittifak' söylemleri 4 sezon üst üste kazandığı başarıların ardından Galatasaray'ın şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırmasıyla gündeme gelmişti. Olaylı G.Birliği maçı sonrası sarı- kırmızılıların eski başkanı Faruk Süren'in açıklamaları tartışmaları alevlendirmiş, senaryolar yazılmıştı. Tesadüf bu ya, o gün başrolde hakemler varken, bugün de yine hakemler VAR! 100 dakikaya uzayan maçlar; VAR'la santimetre hesapları…

SANKI SEZON BITIYOR

BANA öyle geliyor ki bu sezon çok farklı olacak. Futbolumuzu yönetenler adalet duygularını bir kenara bırakıp talimatla hareket ederse daha çok kavga izleriz. Örneğin Bülent Yıldırım ile Serkan Çınar'a düdük astıranlar, Galatasaray-Konya maçında hatalı karar veren Hüseyin Göçek ile yola devam ederse bu kavga bitmez; daha da alevlenir. 3 haftayı geride bıraktık ama bu tartışmalar bizi ‘Sezon sonuna mı geldik' diye düşündürmüyor değil.

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