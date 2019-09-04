İşte Süper Lig’de ilk 3 haftada statların doluluk oranı!

2019-2020 sezonunda Süper Lig’de ilk hafta maçlarında statlardaki doluluk oranları açıklandı… 3 haftalık periyotta oynanan toplam 27 karşılaşmada taraftar ortalamasının en yüksek olduğu hafta son hafta oldu. Fenerbahçe ile Trabzonspor’un karşı karşıya geldiği 3.haftadaki kritik maçı 43.597 seyirci Ülker Stadı’ndan takip etti.

İlk hafta seyirci doluluk oranı %49,85

Yayıncı kuruluş BEINSPORTS’un paylaştığı verilere göre sezonun ilk haftasında toplamda 117.631 seyirci stadyumlara gelirken doluluk oranı %49,85 olarak gerçekleşti. İlk hafta en çok seyirci 35708 ile Fenerbahçe – Gazişehir FK maçında, en az seyirci 2625 ile Gençlerbirliği-Ç.Rizespor karşılaşmasında gerçekleşti. İlk hafta en çok taraftar Fenerbahçe – Gazişehir FK maçına geldi.

SÜPER LİG’DE İLK HAFTA SEYİRCİ SAYILARI:

Yukatel Denizlispor – Galatasaray : 2-0 (Taraftar sayısı 13.666)

Gençlerbirliği – Ç.Rizespor: 0-1 (Taraftar sayısı 2.625)

DG Sivasspor – Beşiktaş: 3-0 (Taraftar sayısı 15.633)

İM Kayserispor – Alanyaspor: 0-1 (Taraftar sayısı 10.024)

Konyaspor – MKE Ankaragücü: 0-0 (Taraftar sayısı 19.746)

Y.Malatyaspor – M.Başakşehir: 3-0 (Taraftar sayısı 6.781)

Kasımpaşa – Trabzonspor: 1-1 (Taraftar sayısı 4.879)

Göztepe – Antalyaspor: 0-1 (Taraftar sayısı 8.569)

Fenerbahçe – Gazişehir FK: 5-0 (Taraftar sayısı 35.708)

Süper Lig 1. hafta taraftar ortalaması : 13.070

SÜPER LİG’DE 2. HAFTA SEYİRCİ SAYILARI:

Beşiktaş – Göztepe (Taraftar sayısı 29.970)

Ankaragücü – İM Kayserispor (Taraftar sayısı 5.862)

Alanyaspor – Kasımpaşa (Taraftar sayısı 3.687)

M.Başakşehir – Fenerbahçe (Taraftar sayısı 6.225)

Ç.Rizespor – DG Sivasspor (Taraftar sayısı 5.374)

Trabzonspor – Y.Malatyaspor (Taraftar sayısı 31.815)

Antalyaspor – Y. Denizlispor (Taraftar sayısı 10.635)

Galatasaray – A.Konyaspor (Taraftar sayısı 38.077 )

Gazişehir FK – Gençlerbirliği (Taraftar sayısı 5.285)

Süper Lig 2. hafta taraftar ortalaması : 15.216

Doluluk oranı: %34,08

SÜPER LİG’DE 3. HAFTA SEYİRCİ SAYILARI:

Kayserispor – Galatasaray (Taraftar sayısı 20.034)

Kasımpaşa – Ankaragücü (Taraftar sayısı 2.995)

Konyaspor – Antalyaspor (Taraftar sayısı 16.775)

Göztepe – Denizlispor (Taraftar sayısı 7.387)

Beşiktaş – Ç.Rizespor (Taraftar sayısı 30.427)

Gençlerbirliği – Başakşehir (Taraftar sayısı 3.274)

Sivasspor – Gazişehir (Taraftar sayısı 8.483)

Malatyaspor – Alanyaspor (Taraftar sayısı 7.032 )

Fenerbahçe – Trabzonspor (Taraftar sayısı 43.597)

Süper Lig 3. hafta taraftar ortalaması : 15.556

Doluluk oranı: %53,3