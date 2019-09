Glasgow Rangers taraftarına ömür boyu men!

Pazar günü oynanan Old Firm derbisinde karşı karşıya gelen Glasgow Rangers-Celtic maçından yeşil beyazlı ekip 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Cletic kaptanı Scott Brown da bu maçta 90 dakika forma giyerek galibiyette rol oynadı.

Maç çıkışında ise bir Rangers taraftarının oyuncuya sözlü tacizi gündeme oturdu. Brown’a “Kız kardeşin nasıl?” diyen taraftar Rangers maçlarından ömür boyu men cezası aldı. Kulüp sözcüleri cezayı doğruladı.

34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, 2008 senesinde kız kardeşini cilt kanserden kaybetmişti. Fiona Brown hayatını kaybettiğinde 21 yaşındaydı.

Absolutely disgusting from this Rangers fan on Sunday.

Scott Brown’s sister passed away in 2008 from cancer.

What a vile comment. pic.twitter.com/TUGhXm1ijz

— Football Tweet (@Football__Tweet) September 3, 2019