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Glasgow Rangers taraftarına ömür boyu men!
Dünyadan Futbol

Glasgow Rangers taraftarına ömür boyu men!

Celtics kaptanı Scott Brown'a 2008'de kaybettiği kız kardeşini hatırlatan Glasgow Rangers taraftarı, mavi beyazlı ekibin maçlarından ömür boyu men edildi.

SKOR DIŞ HABER 4 Eylül 2019 13:44

Pazar günü oynanan Old Firm derbisinde karşı karşıya gelen Glasgow Rangers-Celtic maçından yeşil beyazlı ekip 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Cletic kaptanı Scott Brown da bu maçta 90 dakika forma giyerek galibiyette rol oynadı.

Maç çıkışında ise bir Rangers taraftarının oyuncuya sözlü tacizi gündeme oturdu. Brown’a “Kız kardeşin nasıl?” diyen taraftar Rangers maçlarından ömür boyu men cezası aldı. Kulüp sözcüleri cezayı doğruladı.

34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, 2008 senesinde kız kardeşini cilt kanserden kaybetmişti. Fiona Brown hayatını kaybettiğinde 21 yaşındaydı.

Son güncelleme 13:44 | 4 Eylül 2019
celtic glasgow rangers Scott Brown
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