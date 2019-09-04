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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!
Galatasaray

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

Galatasaray'da Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı.

4 Eylül 2019 17:32

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek olan Galatasaray ‘ın 20 kişilik kadrosu belli oldu.

Listeye 22 kişi yazdırma hakkı bulunan sarı-kırmızılı kulüpte Ahmet Çalık, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Martin Linnes ve Jimmy Durmaz kadroda yer almadı.

Galatasaray listesi şu isimlerden oluştu;

Fernando Muslera, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Selçuk, Belhanda, Babel, Donk, Emre Mor, Feghouli, Nzonzi, Lemina, Adem, Falcao ve Andone

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile karşılaşacak.

Son güncelleme 17:34 | 4 Eylül 2019
galatasaray kadro şampiyonlar ligi
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OGP
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3 2 7
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3 2 7
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