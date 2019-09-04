Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek olan Galatasaray ‘ın 20 kişilik kadrosu belli oldu.
Listeye 22 kişi yazdırma hakkı bulunan sarı-kırmızılı kulüpte Ahmet Çalık, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Martin Linnes ve Jimmy Durmaz kadroda yer almadı.
Galatasaray listesi şu isimlerden oluştu;
Fernando Muslera, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Selçuk, Belhanda, Babel, Donk, Emre Mor, Feghouli, Nzonzi, Lemina, Adem, Falcao ve Andone
Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile karşılaşacak.