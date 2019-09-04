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Filenin Sultanları’nın gözü kupada! Türkiye Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Filenin Sultanları’nın gözü kupada! Türkiye Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2019 Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Türkiye A Milli voleybol takımı Hollanda ile karşılaşacak. Türkiye Hollanda voleybol maçı Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Peki Türkiye Hollanda voleybol maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

4 Eylül 2019 10:59

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda bugün çeyrek final maçları oynanacak. Son 16 turunda Hırvatistan’ı 3-2 mağlup eden Türkliye A Milli Takımı, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu’nda oynanacak Türkiye Hollanda maçı saat 19.30’da başlayacak. Ankara’daki diğer maçta Sırbistan ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek. Polonya’nın Lodz kentinde ise İtalya-Rusya ve Polonya-Almanya maçları oynanacak. Peki Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

TÜRKİYE HOLLANDA ÇEYREK FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen Türkiye son 16 turunda Yunanistan’ı 3-0 mağlup eden Hollanda ile 4 Eylül Çarşamba günü Ankara’da karşılaşacak. Maç TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 10:59 | 4 Eylül 2019
2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası hollanda milli maç milli takım türkiye voleybol
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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