Falcao destek ister

Ligimizin son yıllardaki en önemli transferi o… Radamel Falcao… Çerçeveyi görünce affetmez. Duvar pasında topu önüne mükemmel alır. Karambollerin galibidir. Tık diye golünü atar. Kendini oyun içinde çok iyi unutturur. Birebir kaldığı pozisyonlarda mükemmel hareket koordinasyonu görebilirsiniz. Daha ne olsun değil mi? Hele uçarak kafayla attığı goller, nefistir… Ama her zaman destek ister hem arkadaşlarından hem tribünlerden…

LiGiMiZ ÇOK YAVAŞ

Oyuncular çok yerde kalıyor, tedaviler çok uzun sürüyor, VAR kontrollerinde mevsim değişiyor! İyi oynayanların bu duraklamalardan temposu bozuluyor. Bu yavaşlık oyundan soğutur, iyi oynayanı!

BAŞKAN BEDİR AÇIKLAMALI

Ne dedi Sayın Başkan Erol Bedir: “Galatasaray maçından önce MHK Başkanı Zekeriya Alp ile konuştum, ‘Bana bu sezon her şey farklı olacak' dedi.” Sonra devam etti: “Maçı Galatasaray'ın kazanması lazımdı çünkü 1 puanla buraya gelmişlerdi.” Sayın Başkan, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı aynı zamanda. Daha üçüncü haftadayız. Glenn Meade süper komplo teorileri yazan, müthiş bir yazardır. Sayın Başkan, bir şey biliyorsanız lütfen delilleriyle açıklayın. Yoksa lig, Meade'in komplo teorileriyle ilgili meşhur kitaplarına döner.

GUSTAVO GERÇEK BIR LIDER

LUIZ Gustavo, öyle bir oyuncu ki savunmanın hemen önünde oynayabilir, sol bek oynar, yerini hiç yadırgamaz. Stoper mevkiinde çok iyidir… Oyun içi liderleri aramazsınız çünkü sorumluluk alan bir karakteri vardır Luiz Gustavo'nun. Bayern Münih, Wolfsburg, Marsilya… Oynadığı yerlerde hep önemli izler bıraktı… Takım oyunu için mükemmel bir transfer.

SANTRFORUN ÖNEMI

Beşiktaş – Rizespor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısı…

SORU: Nasıl bir golcü istiyorsunuz?

ABDULLAH AVCI: Topu içeri atan.

BENIM YORUMUM: Santrfor yokluğunda kaybedilen puanlar sezon sonu sadece üzmez, belki de şampiyonluğun kaçmasına yol açar.

G.SARAY'IN SAVUNMASI SIKINTILI

LUYINDAMA ve Marcao ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkıyorsun, top onların savunmakta olduğu yere gelirse, Galatasaray taraftarı ve teknik kadro dahil herkes gözlerini kapatır. Formsuzlar ve çok hata yapıyorlar. Galatasaray, geçen sezon ilk yarılarını geride kapattığı Bursaspor ve Başakşehir gibi zorlu maçlarda geri döndü. Geçen cuma da Kayserispor maçını döndürdü. Fakat bu sezon konsantrasyon hâlâ sağlanamadı. Emre Mor'a benim tanıdığım Fatih Terim fazla tahammül edemez. Ryan Babel sezona iyi başlamasa kaç puan toplardı bu Galatasaray, çok merak ediyorum…

DEVLER LİGİ'NDE ÇOK ZOR GRUP

PSG, Real Madrid ve Club Brugge, Galatasaray'ın rakipleri. Maç sahada kazanılır. Şampiyonlar Ligi'nin yazılı olmayan kuralı, yenemiyorsan yenilmeyeceksindir… Fatih Terim'in geçen hafta yaptığı yorum çok önemli; “Avrupa futboluyla aramızda makas açılıyor'' dedi. Bu yüzden Galatasaray'ın kadro derinliği PSG, Real Madrid'e zor yeter. Club Brugge bile zor takım.

FATİH TERİM'İN UYARISI

35 yıldır tanırım Fatih Terim'i… İnsanın yüzüne şaaak diye konuşur! Kayseri maçından sonra, “Geçen sezon daha amatörce hareketlerle bize karşı oluşumlar vardı. Bu yıl daha profesyonel bir yapı görüyorum” dedi Terim. Kim bunlar? Nasıl bir yapı? Benim tanıdığım Fatih Terim isimleriyle çok yakında açıklar bu profesyonel yapılanmayı. Merakla bekliyorum!

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