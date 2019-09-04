Falcao çılgınlığı! Sosyal medyayı salladı…

Galatasaray’ın yeni golcüsü Radamel Falcao, transferin ardından sosyal medyayı adeta salladı. Öncelikle dünyanın dört bir yanındaki spor medyasında manşetleri Galatasaray'ın Falcao transferi süsledi. Bununla birlikte İstanbul'da taraftarların yaşattığı görkemli karşılama, Falcao'nun heyacanı ve mutluluğuyla birleşince ortaya uzun yıllar unutulmayacak görüntüler çıktı. Son olarak resmi imzanın ardından 33 yaşındaki futbolcunun yaptığı Galatasaray formalı paylaşım, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

EFSANE İSİMLERDEN MESAJ YAĞMURU

Mbappe, Fabregas, Pato, Bakayoko, Moutinho, John Terry, Kluivert gibi futbol dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra eski Formula 1 pilotlarından Felipe Massa ve birçok ünlü sinema oyuncusu, model, hatta sosyal medya fenomenleri, Falcao'ya başarı dileklerinde bulundu.

İNSTAGRAM’DA 1 MİLYON’DAN FAZLA BEĞENİ

Kolombiyalı yıldızın instagram hesabından yaptığı formalı paylaşımı 1.216.939 beğeni aldı. Ayrıca Falcao’nun transferin resmi olarak açıklandığı paylaşımın altına yaptığı ‘Admin Falcao sandım’ paylaşımı twitter’da 197 bin beğeni alıp sosyal medyada günün en çok konuşulan olayı olmuştu.

Galatasaray’ın teknik patronu Fatih Terim’in, sarı kırmızılı ekiple anlaştığını duyurduğu ‘Nerede kalmıştık’ paylaşımı 327 bin beğeni alarak sosyal medyada bomba etkisi yaratmıştı.

Radamel Falcao için bugüne kadar tam 103 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. 2009'da Porto, 5.5 milyon Euro'ya River Plate'ten Kolombiyalı yıldızı transfer etti. 2011'de Atletico Madrid, Porto'ya 40 milyon Euro verdi. 2013'te Monaco, Atletico'ya 43 milyon Euro ödedi. 2014'te Manchester United 7.6 milyon Euro'ya, 2015'te Chelsea 7 milyon Euro'ya Monaco'dan kiraladı.