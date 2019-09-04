Eski Real Madrid oyuncusu Christoph Metzelder’in evine polis baskın yaptı

Eski Real Madrid ve Alman Milli Takımı oyuncusu Christoph Metzelder’in evine polis, çocuk istismarı fotoğrafları paylaştığı iddiası üzerine baskın yaptı. Baskın sırasında evinde bulunmayan eski sporcu, Hennef Spor Okulu’nda ders vermekteydi.

Bild’in iddiasına göre, 38 yaşındaki eski futbolcunun Düseldorf’taki evine girilmesi sonrası bir bilgisayarı ve telefonuna el konuldu. Ancak eski sporcunun tutuklanmadığı belirtiliyor.

Meltezder, Alman polisi tarafından çocuk istismarı fotoğrafları kaydı yapması ve dağıtması gerekçesiyle suçlanıyor. Alman oyuncunun daha önce ilişki yaşadığı bir kadının kendisine WhatsApp üzerinden attığı 15 fotoğrafı polisle paylaşması sonucu polisin baskın yaptığı bildirildi.

Christoph Metzelder Borussia Dortmund, Real Madrid ve Schalke 04 formaları giymiş ve Alman Milli Takımı’na kadar yükselmişti. Oyuncu 2014 senesinde kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.