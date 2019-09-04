Emre Can Juventus’un Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı

Juventus Şampiyonlar Ligi kadrosuna Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can’ı dahil etmedi.

Almanya’nın Hollanda ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı eleme maçları kadrosuna dahil edilen Can, Juventus’taki durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kararla ilgili sinirli olduğunu ve şoka uğradığını söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, henüz geçtiğimiz hafta kulüp yetkililerinin kendisine Şampiyonlar Ligi kadrosunda bulunacağına dair teminatta bulunduklarını açıkladı.

Teknik direktör Mauricio Sarri’nin kendisini çağırıp sadece “Kadroya dahil edilmedin” dediğini söyleyen Emre, “Şampiyonlar Ligi’nde oynamayacağımı bilseydim, takımdan ayrılırdım. Menajerim ve ben PSG dahil başka takımlarla olası transfer görüşmelerinde bulunmuştuk” dedi.

Emre Can steht nicht im Champions-League-Kader von Juventus. Ein Schock für den deutschen Nationalspieler. Hätte er das früher gewusst, wäre er gewechselt, sagt er und kündigt Konsequenzen an. #skyCL pic.twitter.com/v4QRXTVmx3 — Sky Sport (@SkySportDE) September 4, 2019

Emre Can ile birlikte Mario Mandzukic de Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen bir diğer oyuncu oldu.