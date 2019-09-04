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Şampiyonlar Ligi

Emre Can Juventus’un Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı

Juventus tecrübeli orta sahası Emre Can'ı Şampiyonlar Ligi listesine almadı. Türk asıllı Alman futbolcu şok karar sonrası sert açıklamalarda bulundu.

SKOR DIŞ HABER 4 Eylül 2019 14:18

Juventus Şampiyonlar Ligi kadrosuna Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can’ı dahil etmedi.

Almanya’nın Hollanda ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı eleme maçları kadrosuna dahil edilen Can, Juventus’taki durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kararla ilgili sinirli olduğunu ve şoka uğradığını söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, henüz geçtiğimiz hafta kulüp yetkililerinin kendisine Şampiyonlar Ligi kadrosunda bulunacağına dair teminatta bulunduklarını açıkladı.

Teknik direktör Mauricio Sarri’nin kendisini çağırıp sadece “Kadroya dahil edilmedin” dediğini söyleyen Emre, “Şampiyonlar Ligi’nde oynamayacağımı bilseydim, takımdan ayrılırdım. Menajerim ve ben PSG dahil başka takımlarla olası transfer görüşmelerinde bulunmuştuk” dedi.

Emre Can ile birlikte Mario Mandzukic de Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen bir diğer oyuncu oldu.

Son güncelleme 15:41 | 4 Eylül 2019
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