Efsane güreşçi Tevfik Kış, hayatını kaybetti

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara’da uzun süredir tedavi gören şampiyon güreşçi Tevfik Kış, 85 yaşında vefat etti.

Federasyondan yayımlanan başsağlığı mesajında, “Türk güreşinin efsane isimlerinden Tevfik Kış’a Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi. Kış’ın cenazesi, yarın Ankara Kocatepe Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan Anıt Mezarı’na defnedilecek.

TEVFİK KIŞ KİMDİR?

10 Ağustos 1934 yılında Çorum'un Kargı İlçesine bağlı Pelitcik köyünde dünyaya geldi. Güreş kariyeri 1956 yılında başlayan Kış, 1968 yılında güreşi bıraktı.

* 1959 yılı İstanbul TÜRKİYE de Greko-Romen stil 87 Kg da Balkan 2.

* 1959 yılı Beyrut LÜBNAN da Greko-Romen stil 87 kg Akdeniz Oyunları 1.

* 1960 yılı Roma Olimpiyatlarında Greko-Romen stil 87 Kg da 1.

* 1961 yılı Yokohama JAPONYA da Greko-Romen stil 87 Kg da Dünya 4.

* 1962 yılı Toledo A.B.D. de Greko-Romen stil 87 Kg da Dünya 1.

* 1963 yılı Helsinki FİNLANDİYA da Greko-Romen stil 87 Kg da Dünya 1

* 1965 yılı Tampera FİNLANDİYA da Greko-Romen stil 87 Kg da Dünya 4.

1966 yılı Toledo A.B.D. de Greko-Romen stil 87 Kg da Dünya 2.

* 1966 yılı Essen FEDERAL ALMANYA da Greko-Romen stil 87 Kg da Avrupa 1.

* 1967 yılı Minks S.S.C.B de Greko-Romen stil 87 Kg da Avrupa 5.