Brooklyn Nets oyuncusu Rodions Kurucs tutuklandı

NBA takımlarından Brooklyn Nets’in 21 yaşındaki Letonyalı oyuncusu Rodions Kurucs, kız arkadaşının boğazını sıktığı için tutuklandı.

Nets’ten yapılan açıklamaya göre, lig yönetimiyle birlikte olaya dair daha fazla bilgi toplamaya çalıştıklarını, ayrıca olaya ciddi şekilde yaklaşarak yaşananlar sebebiyle oyuncuya ceza vereceklerini açıkladı.

27 Temmuz’da yaşanan olaya göre Letonyalı genç oyuncu o dönemde beraber oldukları kız arkadaşının boğazını sıkmıştı. Oyuncu tutuklandıktan sonra serbest bırakılarak kendisine eski kız arkadaşından uzak durması söylendi.

2018 senesinde lige giren Kurucs, geçtiğimiz sene Nets ile 63 normal sezon maçına çıkmıştı.