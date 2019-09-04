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Brooklyn Nets oyuncusu Rodions Kurucs tutuklandı
NBA

Brooklyn Nets oyuncusu Rodions Kurucs tutuklandı

NBA takımlarından Brooklyn Nets'in oyuncusu Radions Kurucs, eski kız arkadaşının boğazını sıktığı için tutuklandı.

SKOR DIŞ HABER 4 Eylül 2019 16:29

NBA takımlarından Brooklyn Nets’in 21 yaşındaki Letonyalı oyuncusu Rodions Kurucs, kız arkadaşının boğazını sıktığı için tutuklandı.

Nets’ten yapılan açıklamaya göre, lig yönetimiyle birlikte olaya dair daha fazla bilgi toplamaya çalıştıklarını, ayrıca olaya ciddi şekilde yaklaşarak yaşananlar sebebiyle oyuncuya ceza vereceklerini açıkladı.

27 Temmuz’da yaşanan olaya göre Letonyalı genç oyuncu o dönemde beraber oldukları kız arkadaşının boğazını sıkmıştı. Oyuncu tutuklandıktan sonra serbest bırakılarak kendisine eski kız arkadaşından uzak durması söylendi.

2018 senesinde lige giren Kurucs, geçtiğimiz sene Nets ile 63 normal sezon maçına çıkmıştı.

Son güncelleme 16:30 | 4 Eylül 2019
brooklyn nets NBA Rodions Kurucs
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