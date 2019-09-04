Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ve Milli Takım’ın kaptanı Didem Karagenç, yaşadığı zorlukları BBC’ye anlattı!

Beşiktaş ve Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı’nın kaptanı Didem Karagenç, kadın futbolcuların yaşadıkları zorlukları BBC’ye anlattı. “Sportshour” (spor saati) isimli radyo programında Karagenç’in açıklamalarına yer verilirken Karagenç çarpıcı anekdotlar aktardı.

Karagenç, “Ben bir futbolcuyum ancak sadece futbolculuktan elde ettiğim maaş ile geçinmem mümkün değil. Başka bir işte çalışmak zorundayım. Ben de antrenörlük yapıyorum ve aynı zamanda TFF’de analist olarak çalışıyorum. Bu sayede kadın futbolculara ve gelecek kuşaklara futbolun temel bilgilerini aktarabiliyorum. Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı’nda da hem analist hem de antrenör olarak görev yapıyorum, aynı zamanda Beşiktaş ve Milli Takım’ın kaptanıyım. Bunların yanında spor yönetimi üzerine yüksek lisans yapıyorum” diye konuştu.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Şampiyonlar Ligi arenasında! ABD oyuncuları gibi başkaldıramayız ama... Son yıllarda yükselişe geçen kadın futbolunun Türkiye`deki en önemli temsilcisi olan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, bugün oynayacağı ilk maçla birlikte Hollanda`da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi`nde ülkemizi Türkiye şampiyonu olarak temsil edecek. Bu önemli turnuva öncesinde takımın teknik direktörü Mutlucan Zavotçu ve tecrübeli oyuncusu Sevgi Çınar ile Sözcü Skor ekibi olarak özel bir röportaj gerçekleştirdik ve kadın futbolunun ülkemizdeki gelişimine ayna tuttuk... İlgili Haberi Oku

‘Görmezden gelinmek çok can sıkıcı…’

Karagenç, “Görmezden gelinmek çok moral bozucu, neredeyse unutulmuş durumdayız. Televizyonu açtığınızda erkeklerin maçlarını her yerde görebiliyorsunuz. Biz Şampiyonlar Ligi’ne katıldık, Türkiye’yi Avrupa’da temsil ediyoruz ancak bu hiçbir şekilde gösterilmiyor. Kendinizi değersiz hissediyorsunuz. Ne yaparsak yapalım kulak asılmıyor.

“Benim bir idolüm veya kahramanım diyebileceğim bir kadın futbolcu olmadı. Umarım gelecek kuşakta kızların kahraman olarak bakabileceği kadın futbolcular olacak. Ve umarım ben de kızların ileride futbola başlarken ilham alabileceği bir oyuncu olabilirim” dedi.

‘Taksiciye ofsaytı anlatınca ikna oldu!’

Bir taksi şoförü ile girdiği bir diyaloğu da aktaran Karagenç, “Erkekler hala futbol oynadığımıza inanamıyor. Bir gün taksiye bindim, taksici bana “Spor mu yapıyorsun” dedi, “Evet” dedim ve daha sonra futbolcu olduğumu söyledim. İnanmadı, bir şartla bana inanacağını söyledi ve ofsayt kuralını sordu, anlatabilince inandı” ifadelerini kullandı.

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