Aslan yıldızları kaptı, İngilizler kayıtsız kalamadı: ‘Kelepir avcısı Galatasaray!’

Avrupa’da 2019-2020 sezonu yaz transferi dönemi oldukça koşturmacalı bir son günün ardından kapanırken Galatasaray, ünlü İngiliz gazetesi The Sun’ın da dikkatini çekecek bir şekilde hareketli saatler yaşadı ve son gün Mario Lemina, Radamel Falcao ve Taylan Antalyalı transferlerine resmiyet kazandırdı.

The Sun, Galatasaray’ın yaz transfer dönemi bilançosuna göz atarken kadroya dahil olan isimlerden yalnızca Christian Luyindama için Aslan bonservis bedeli ödedi. Luyindama dışında diğer transferlerde sarı-kırmızılıların kasasından kiralama bedeli çıktı.

KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) transferlerin maliyetlerini bildiren Galatasaray, Transfermarkt’ın derlemesine göre transfere 9.1 milyon Euro harcarken 9.33 milyon Euro gelir elde etti. UEFA ile olan FFP anlaşması nedeniyle elde ettiği kiralama ve bonservis bedelleri kadar harcama yapabilen sarı-kırmızılılar Luyindama için 5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

The Sun ise haberinde “Kelepir Avcıları: Galatasaray, Falcao ve Nzonzi de dahil olmak üzere imza attırdığı 12 oyuncu için yalnızca 4.5 milyon Pound ödeyerek transfer pazarından galip ayrıldı” başlığını kullandı. Haberde Galatasaray’ın Avrupa piyasasının gözde isimlerinin de dahil olduğu 12 kişilik yeni transferlerden yalnızca Luyindama için bonservis bedeli ödediğine dikkat çekti.

Galatasaray`da yeni transferler antrenmanda! Galatasaray, Süper Lig`in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Yeni transferler Mario Lemina, Taylan Antalyalı ve Radamel Falcao antrenmana katıldı. İlgili Haberi Oku