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2019 FIBA Dünya Kupası | Rusya 61-69 Arjantin
Milli Takımlar

2019 FIBA Dünya Kupası | Rusya 61-69 Arjantin

2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu mücadelesinde Arjantin, Rusya'yı 69-61 mağlup etti ve 3'te 3 yaparak bir üst tura çıktı. Rusya ise 3'te 2 ile turladı.

4 Eylül 2019 18:10

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası B Grubu son mücadelesinde Arjantin, Rusya’yı 69-61 yendi. Arjantin 3 maçını da kazanarak lider 2. tura yükselirken, üst grupta mücadele edecek Rusya 2 galibiyette kaldı.

Salon: Wuhan Spor Merkezi

Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Takaki Kato (Japonya)

Rusya: Fridzon, Ivlev 3, Kulagin, Kurbanov 13, Vorontsevich 9, Sopin 9, Karasev, Baburin 3, Motovilov, Antonov 6, Zubkov 18, Valiev

Arjantin: Campazzo 21, Brussino, Delia 13, Garino 8, Scola 13, Vildoza 3, Laprovittola 4, Fjellerup 2, Deck 5

1. Periyot: 17-12

Devre: 33-43

3. Periyot: 40-61

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Son güncelleme 18:10 | 4 Eylül 2019
2019 FIBA Dünya Kupası arjantin rusya
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