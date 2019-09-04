2019 FIBA Dünya Kupası | İtalya 77-92 Sırbistan

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası D Grubu son maçında Sırbistan, İtalya’yı 92-77 mağlup etti. Gruptaki 3 maçını da kazanan Sırbistan 2. tura lider olarak çıkarken, üst turda mücadele edecek İtalya ise 2 galibiyette kaldı.

Salon: Foshan Uluslararası Spor ve Kültürel Arena

Hakemler: Steven Anderson (ABD), Yohan Rosso (Fransa), Jung Yu (Tayvan)

İtalya: Belinelli 15, Gallinari 26, Datome 5, Hackett 13, Biligha, Vitali, Gentile 11, Della Valle, Tessitori, Abass 5, Brooks 2

Sırbistan: Jovic 11, Lucic 2, Bogdanovic 31, Bircevic, Milutinov 4, Simonovic, Marjanovic 6, Raduljica 12, Bjelica 5, Micic 6, Guduric, Jokic 15

1. Periyot: 23-28

Devre: 45-50

3. Periyot: 57-70

5 faulle çıkan: 37.53 Lucic (Sırbistan) 2019 FIBA Dünya Kupası | Rusya 61-69 Arjantin 2019 FIBA Dünya Kupası`nda B Grubu mücadelesinde Arjantin, Rusya`yı 69-61 mağlup etti ve 3`te 3 yaparak bir üst tura çıktı. Rusya ise 3`te 2 ile turladı. İlgili Haberi Oku