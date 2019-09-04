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2019 FIBA Dünya Kupası | İspanya 73-65 İran
Milli Takımlar

2019 FIBA Dünya Kupası | İspanya 73-65 İran

2019 FIBA Dünya Kupası C Grubu'nda İran'ı 73-65'lik skorla mağlup eden İspanya, 3'te 3'le adını bir üst tura yazdırdı.

4 Eylül 2019 18:29

Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası C Grubu son karşılaşmasında İspanya, İran’ı 73-65 yendi. Üst turda mücadele hakkını daha önce garantileyen ve 3 maçını da kazanan İspanya, lider olarak gruptan çıktı. Klasman maçlarında mücadele edecek İran ise üst üste üçüncü kez mağlup oldu.

Salon: Guangzhou

Hakemler: Michael Weiland (Kanada), Arnaud Kom Njilo (Kamerun), Nan Ye (Çin)

İspanya: Rubio 5, Claer 11, Fernandez 9, Hernangomez 11, Gasol 16, Colom 2, Llull 3, Ribas 2, Beiran 2, Oriola 4, Hernangomez Geuer 8

İran: Nik Khahbahrami 8, Jamshidi Jafarabadi 15, Zangeneh 7, Yakchhalidehkordi 5, Haddadi 10, Geramipoor 5, Mashayekhi 2, Mozafarivanani, Rostampour 13

1. Periyot: 18-21

Devre: 33-31

3. Periyot: 52-53 04 Eylül 2019 2019 FIBA Dünya Kupası | İtalya 77-92 Sırbistan Sırbistan, 2019 FIBA Dünya Kupası`nda 3`te 3`le üst tura çıktı. İtalya`yı 92-77 yenen Sırbistan`da Bogdan Bogdanovic 31 sayıyla yıldızlaştı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:29 | 4 Eylül 2019
2019 FIBA Dünya Kupası iran ispanya
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