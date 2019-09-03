Taylan Antalyalı kimdir? Galatasaray’ın yeni transferi Taylan Antalyalı kaç yaşında, mevkisi ne?

Galatasaray’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı’ya 4 milyon lira imza parasının yanı sıra ilk sezon için 2 milyon lira, bir sonraki sezon için ise 2 milyon 200 bin lira ödeneceği belirtildi. İşte yeni transfer Taylan Antalyalı hakkında merak edilenler…

TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?

8 Ocak 1995 yılında Muğla’da doğan Taylan, futbol hayatına Bucaspor’da başladı. Alt yaş gruplarında forma giydikten sonra 2011-2012 sezonunda A Takım’a yükselen Taylan, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla alkış topladı. Henüz 16 yaşında formayı kapan Taylan, Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekti.

2014 yılında transferin gözde ismi olan başarılı orta saha oyuncusunun adı, o dönem Galatasaray’la da anılmıştı. Gençlerbirliği, 500 bin euro ödeyerek başarılı orta saha oyuncusunu 2016 yılında kadrosuna katmıştı. 2 sezon Başkent ekibinde forma giyen Taylan, sırasıyla Kayseri Erciyesspor ve Hacettepespor’a kiralandıktan sonra Erzurumspor’a transfer oldu.

Erzurum’da 2.5 sezon forma giyen Taylan, kazanılan TFF 1. Lig şampiyonluğun baş kahramanlarından bir tanesiydi. Antalyalı, geçen sezon Spor Toto Süper Lig’de mavi-beyazlı ekiple çıktığı maçlarda 3 asist yapıp 6 gol atarken, bu sezon geride kalan 3 maçta 1 gol, 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

Milli forma ile alt yaş gruplarında toplam 30 maça çıkan başarılı oyuncu, 11 kez ağları sarstı.