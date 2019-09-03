SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı
Son dakika! Göztepe Atınç Nukan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Göztepe

Son dakika! Göztepe Atınç Nukan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Göztepe Kulübü, serbest statüdeki eski Beşiktaşlı stoper Atınç Nukan'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

3 Eylül 2019 13:56

Göztepe Kulübü transferin son gününde anlaşma sağladığı Atınç Nukan ile sözleşme imzaladığını duyurdu. İşte kulüpten yapılan açıklama:

Dün anlaşma sağladığımız Atınç Nukan ile Almanya Futbol Federasyonu’ndan gelen resmi evrak neticesinde bugün 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.

2010 yılında Beşiktaş forması ile profesyonel futbol hayatına başlayan Atınç, Beşiktaş ve Çanakkale Dardanel formaları giydikten sonra 2015/2016 sezonunda Alman ekibi Leipzig’e transfer oldu.

Çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez milli formayı giyen Atınç’a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

Son güncelleme 13:56 | 3 Eylül 2019
Atınç Nukan göztepe transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
TÜMÜNÜ GÖR