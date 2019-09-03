Son dakika! Göztepe Atınç Nukan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Göztepe Kulübü transferin son gününde anlaşma sağladığı Atınç Nukan ile sözleşme imzaladığını duyurdu. İşte kulüpten yapılan açıklama:

Dün anlaşma sağladığımız Atınç Nukan ile Almanya Futbol Federasyonu’ndan gelen resmi evrak neticesinde bugün 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.

2010 yılında Beşiktaş forması ile profesyonel futbol hayatına başlayan Atınç, Beşiktaş ve Çanakkale Dardanel formaları giydikten sonra 2015/2016 sezonunda Alman ekibi Leipzig’e transfer oldu.

Çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez milli formayı giyen Atınç’a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.