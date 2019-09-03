Şifresiz! Türkiye ABD basketbol maçı saat kaçta başlayacak? Milli Takım FIBA Dünya Kupası maçı hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Basketbol Dünya Kupası’nda dev mücadeleye saatler kaldı. Türkiye A Milli Basketbol Takımı ABD ile Çin’de mücadele edecek. Milliler ilk maçta Japonya engelini kolay geçti. ABD de Çekya’yı kolay geçerek ilk galibiyetini elde etti. Haberimizden merak edilene Türkiye ABD maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

TÜRKİYE ABD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye A Milli Basketbol Takımı E Grubu'ndaki ikinci maçını 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30'da turnuvanın favori takımlarından ABD ile yapacak. Maç NTV’den canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE ABD’YE KARŞI HİÇ KAZANAMADI

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, E Grubu'ndaki ikinci maçını güçlü rakibi ABD ile yapacak. Turnuvaya zorlu bir maçla başlayacak milli takım, yarınki rakibi ABD ile daha önce 5 kez karşı karşıya geldi. Milli takım, son 2 Dünya Kupası'nın şampiyonu ABD ile yaptığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Milliler, rakibine karşı 5 maçı da farklı skorlarla yitirdi.

BASKETBOL MİLLİ MAÇI CANLI İZLE