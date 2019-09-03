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Patrik Schick müthiş bedelle Leipzig’e imza attı
Transfer Haberleri

Patrik Schick müthiş bedelle Leipzig’e imza attı

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da transfer gündemine gelen Romalı Patrik Schick Bundesliga ekibi RB Leipzig'e transfer oldu.

3 Eylül 2019 08:25

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, İtalya’nın köklü kulüplerinden Roma forması giyen Çek forvet Patrik Schick’i kiraladığını açıkladı.

Kulüp sitesinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Çek golcü ile 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi. 3.5 milyon Euro ve bonuslara bağlı olarak 500 bin Euro daha kiralama bedeli ödenecek. Ayrıca, Leipzig, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı kazanırsa 29 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu karşılanacak.

Çek forvetin ismi Süper Lig ekibi Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılmıştı. Geçen sezon Roma ile 32 maça çıkan Schick 5 gol, 3 asist ile oynamıştı.

Son güncelleme 08:25 | 3 Eylül 2019
Bundesliga Patrik Schick transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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