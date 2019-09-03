Laurens de Bock, Netflix’teki belgeseli izleyince Sunderland’e gitmeyi kabul etti

Leeds United forması giyen Belçikalı sol bek Laurens de Bock, Sunderland’e kiralandı. 2018 senesinde Club Brugge’den Leeds’e gelen oyuncu, yeterince forma şansı bulamadığı için başka bir kulübün yolunu tutmaya karar verdi.

Sunderland’in kadrosuna katmak istediği oyuncu, transfer öncesi Netflix’teki “Sunderland Till I Die” isimli dizi belgeseli izledikten sonra turuncu beyazların yolunu tutmaya ikna olduğunu açıkladı. De Bock Leeds’te zor günler geçirdiğini ve İngiltere’de daha fazla süre almak istediğini söyledi.

Takım sahibi Steward Donald, belgesele yüksek ilginin olduğunu ve Belçikalı oyuncunun da bu izleyicilerden biri olduğunu söyledi.

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‘Sunderland Till I Die’ belgeseli küme düşen İngiliz kulübünün bir sonraki yıl şampiyon olmayı beklerken tekrar küme düştüğü 2017/2018 sezonunu anlatıyor. Belgeselde, Sunderland halkının kulüple olan güçlü bağı görülürken izleyicilerin de kulüple duygusal bağ kurduğu bir hikaye anlatılıyor.