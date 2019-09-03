Fenerbahçe’nin yeni transferi Luiz Gustavo’dan Marsilya’ya gözyaşlarıyla veda mesajı!..

Fenerbahçe’nin uzun uğraşlar sonunda kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Olympique Marsilya’ya özel bir video ile etti. Fransız ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Gustavo’nun gözyaşlarına mani olamadığı görüldü.

Luiz Gustavo Marsilya’ya döndü ve Olimpik Marsilya’ya veda ettiği videoda duygusal anlar yaşadı pic.twitter.com/ZM6WwCV6j5 — SKOR (@SozcuSkor) September 3, 2019

Son kez tesisleri ziyaret etti, arkadaşları da ağladı…

Son kez antrenman tesislerini ziyaret eden Gustavo’nun takım arkadaşlarıyla da oldukça duygusal anlar yaşadığı Fransız basınında yer alırken Gustavo videoda, “Sözlerime nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu periyotta gösterdikleri sabır ve beraber geçirdiğimiz tüm zaman için Olympique Marsilya’ya teşekkür ediyorum. Bana kattıkları her şey için teşekkür ederim. Her zaman sahada karşılığını vermeye çalıştım” ifadelerini kullandı.

Marsilya camiasına teşekkür eden ve Marsilya’yı desteklemeye devam edeceğini söyleyen Brezilyalı, oldukça zorlandığı konuşmasına “Hayat böyle, Marsilya’daki sürecim sona erdi ama bu maziyi hayatım boyunca saklayacağım. Burada sizlerle, taraftarlar, şehir, kulüp için çalışan herkesle geçirdiğim her an için herkese teşekkür ederim. Sizi destekliyorum ve sizin için en iyisini diliyorum. Tutkunuzu göstererek, birlikte yükseleceksiniz. Teşekkürler, hoşça kalın ve Allez l’OM” (Haydi OM!) diyerek sona erdirdi.

‘Saygı duyulan bir isimdi’

Fransız basınında yer alan haberlere göre sabah antrenmanı sonrasında tüm oyuncularla teknik ekiple ve kulüp çalışanlarıyla teker teker vedalaşan Gustavo’nun vedası hakkında kulübün içinden bir isim, “Oyuncular çok duygusallaştı, Luiz çok takdir edilen ve saygı duyulan bir oyuncuydu, bazı oyuncuların dudakları titredi, uzun uzun sarılmalar oldu, soyunma odası için kolay anlar değildi” ifadelerini kullandı.

Wolfsburg’dan 4 Temmuz 2017’de Marsilya’ya transfer olan Gustavo, Günery Fransa ekibinde 98 resmi maça çıktı, 10 gol attı, 2 de asist yaptı.

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