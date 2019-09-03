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Dünyada ilk kez tanıtılan duruş
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Dünyada ilk kez tanıtılan duruş

Sağlıklı yaşam için faydalanabileceğimiz çok yararlı bir Asana (Yoga duruşu) tekniği daha Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) tarafından Yoga severlere tanıtıldı.

3 Eylül 2019 11:28

Tekniği uygulama detayları ve faydalarıyla birlikte anlatan Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) “Orijinal Yoga Sistemi'nde her gün düzenli uygulama bedensel, zihinsel, duygusal ve enerjisel olarak mükemmelik getirir, sağlık için önemli destektir, herkese uzman eşliğinde uygulama yapmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Duruşların belirli bir sırada, doğru nefes ve konsantrasyon eşliğinde yapılmasının önemine de dikkat çekildi. Zihinsel gücü ve konsantrasyonu artıran Asana tekniğinin isminin “Ardha Ekapada Bakasana” olduğu açıklandı. Bu çok etkili tekniğin sinir sistemini dengelediği, pelvis bölgesini yanal bir şekilde esnetip güçlendirdiği, üremesistemine ve üriner sistem rahatsızlıklarına da iyi geldiği anlatıldı.

ASANA NEDİR?

Asana, Yoga duruşu veya pozisyonu anlamına gelir Duruşlar, bireyin farkındalığını artırmakta; bedenin ve zihnin keşfedilmesi, bilincin genişlemesi için büyük fayda sağlamaktadır. Duruşların uygulanması bedensel kontrolle beraber zihinsel ve enerjisel kontrol de sağlamaktadır.

Asanalar kas, iskelet, eklem, endokrin, kardiyovasküler, sinir, sindirim, dolaşım, lenfatik ve boşaltım sistemleri, enerji akımları, zihin ve ruh için yararlıdır. Aynı zamanda tüm sinir sistemini kuvvetlendiren ve dengeleyen, zihni uyumlu ve huzurlu hale getiren psikosomatik çalışmalardır. Hoşnutluk, zihinsel berraklık, gevşeklik, içsel özgürlük ve huzur hissi bu çalışmaların bazı etkileridir.

Yoga duruşlarının düzenli uygulanması, fizyolojik sistemi tümüyle gençleştirmektedir.

Son güncelleme 11:28 | 3 Eylül 2019
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