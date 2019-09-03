Christian Coleman Dünya Şampiyonası’nda yarışabilecek

Geçtiğimiz günlerde arka arkaya üç doping kontrolüne girmediği için ceza alması gündeme gelen Amerikalı sprinter Christian Coleman’ın Doha’da yapılacak 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yarışmaya uygun olduğu açıklandı.

Ünlü atlet ilk aşamada USADA tarafından art arda 3 doping testine girmediği ve toplamda 12 ay boyunca test dönüşünde bulunmadığı için soruşturmaya alınmıştı.

Ancak USADA, WADA’dan aldığı rehberle birlikte bu 12 aylık sürenin hesaplanmasındaki farklılık sebebiyle sporcuya karşı açılan soruşturmayı geri çektiğini açıkladı.

Bu kararla birlikte Coleman 2019 Dünya Şampiyonası’nda yarışabilecek. Soruşturma sebebiyle bazı koşması gereken önemli yarışlarını kaçırsa da Doha’da yarışacak olmaktan mutluluk duyduğunu açıklayan Amerikalı, hiçbir anti-doping kuralını ihlal etmediğinden emin olduğunu söyledi.

Dünyanın en hızlı ismi, Usain Bolt sonrası Jamaikalı atletin varisi olarak gösteriliyor. Son iki senede erkekler 100 metredeki çizgisiyle Diamond League başta olmak üzere birçok platformda dikkat çeken Coleman, Doha’da altın madalyanın bir numaralı favorisi konumunda bulunuyor.

Dünyanın en hızlı ismine ceza kapıda Erkekler 100 metrenin önde gelen ismi 23 yaşındaki Christian Coleman, üç kez üst üste doping kontrolüne girmedi. Coleman büyük bir cezayla karşı karşıya kalabilir. İlgili Haberi Oku