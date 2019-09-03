Başakşehir’den üç imza birden!

Başakşehir, transferin son gününde Bursaspor’dan kadrosuna kattığı üç oyuncu ile sözleşme imzaladı. Muhammet Şengezer ile 5, Muhammet Emin Sarıkaya ile 3 yıllık sözleşme imzalayan turuncu-lacivertli ekip, Emir Şenocak’ın sözleşmesi hakkında ise bilgi paylaşmadı. Medipol Başakşehir’den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüz, Bursaspor’dan Muhammet Şengezer ile 5 senelik, Muhammet Emin Sarıkaya ile 3 senelik ve Emir Şenocak ile sözleşme imzalamıştır. Üç oyuncuya da ailemize hoş geldiniz diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.”

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: ÇOCUKLUĞUMUN GEÇTİĞİ ZAFER MAHALLESİ’NDEN ÜÇ İSİM ALDIK

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ transferlerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak Bursaspor´dan Muhammet Şengezer, Muhammet Emin Sarıkaya ve Emir Şenocak´ı transfer etmiş bulunuyoruz. Üç genç futbolcumuzun da çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği, benim için ayrı önemi ve değeri olan Bursa´nın Zafer Mahallesi´nden olmaları, bu transferleri şahsım adına ayrıca anlamlı kılıyor. Bu vesileyle başta Zafer Mahallesi sakinlerine, Büyük Bursa taraftarına selamlarımı ileterek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş´a ve transfer sürecindeki yardımlarından dolayı Bursaspor Başkanı Sayın Mesut Mestan´a teşekkür eder, Bursaspor´u en kısa sürede yeniden Süper Lig´de görmeyi temenni ederim.” Berkay Özcan Başakşehir`de Başakşehir Kulübü, milli futbolcu Berkay Özcan'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı. İlgili Haberi Oku