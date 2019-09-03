Arkas Aegean Link Regatta 2019’un şampiyonu: Arkas-M.A.T. Sailing Team

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta bu yıl da 56 tekne ve 500'ün üzerinde yarışçıyı ağırladı. Çeşmeliler Ovacık'tan itibaren Çeşme'nin tüm koylarında renkli yelkenlilerin görsel şölenine tanıklık edip, yarışın keyfine ortak oldu. Rüzgarın sert olduğu denizdeki mücadeleyi dört gün boyunca 500 bin kişi izledi.

Kupanın yeni sahibi Arkas-M.A.T. Sailing Team

28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Çeşme açıklarını yelkenlerle donatan yarışta ekipler IRC A 0-1-2-3-4, IRC B 1-2-3 ve Destek 1-2-3 kategorilerinde mücadele etti. Dört gün boyunca gerçekleştirilen 5 yarışın ardından her kategorinin 1., 2. ve üçüncüleri ile birlikte Overall kategorisinde de ilk üç ekip kupalarına kavuştu. Yarış sonuçlarına göre overall kategorisinde birinci Arkas M.A.T. Sailing Team ikinci Orsa Cheese ve üçüncü Arnes oldu.

Son gün yapılan yarışın ardından yarışçılar Before Sunset Beach Club'ta, Sunshine Band eşliğinde hem yorgunluklarını attı hem de düzenlenen ödül töreninde kupalarını aldı.

Hedef 100 tekne

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arkas, basınla gerçekleştirdiği sohbette önümüzdeki dönem planlarını değerlendirdi. “Bu yıl 56 tekne var ve bakınca çok kalabalık bir grup olması etkileyici. Bunun daha da çoğalması tabii ki hedefimiz ve önümüzdeki yıl yarışı Eylül ayına alarak 100'e ulaşmak istiyoruz. Katılımcıların çoğalmasıyla yalnızca Türkiye'de değil, dünyada cazibe yaratacak bir organizasyon yapmayı hayal ediyorum” diye konuşan Arkas, “ Arkas Aegean Link Regatta'nın sürdürülebilir bir yarış olmasını hedefledik. Bunun bir şirketin yarışı değil beldenin, şehrin yarışı olmasını arzu ediyorum. İzmirlilerin yarışı olması lazım, Çeşme'nin yarışı olması lazım ve özdeşleşmesi gerekiyor. Böylelikle yönetimler değişse de bu sahiplenirlik devam edebilir.

Ben olayın iki tarafındayım. Şirket olarak bana da başka projelerle ilgili dosyalar geliyor destek olunması için ama ben birşeyin yapılıp kişilerin onun parçası olmaya davet edilmesi gerektiğinden yanayım. Dolayısı ile böyle de oluyor. Geçen yıldan bugüne Türkiye'deki ekonomik seyire rağmen yarışın üçüncüsünün yapılıyor olması ve sponsorlarımızın desteği bizi mutlu ediyor.

EAYK; Çeşme Marina, Çeşme Belediyesi, TYF işbirliği içinde bir güç oluşturmuştuk. THY'nin ana sponsorluğuyla gücümüze güç kattık. UBS de geçen yıldan beri yarışı destekliyor ” Destekçilerimiz Türkiye'nin ve dünyanın güzel şirketleri oldukları için herkes isminin yan yana olmasını gururla isteyecek bu sefer. Sponsorlarımız gurur duyabileceğimiz isimler.

“Uluslararası olmak için çalışıyoruz”

Arkas, “Bu sene ilk defa bir Rus ekibi geldi. Rus yelkenci yoğunluğu Marmaris'teydi. Onları da tanıtımlarla bu yarışa çekmek istiyoruz.” dedi. Yarış aynı zamanda Çeşme'nin ekonomisine de katkı sağlıyor Arkas Aegean Link'in Çeşme ekonomisine sağladığı katkıya da değinen Arkas, “Yarışçılar ve onların aileleri geliyor ama yabancı misafirlerimiz de var. Dolayısıyla bu yarış Çeşme'nin tanıtımına faydalı sağlıyor. Bütün bunlar iki, üç senede değil, yavaş yavaş, her yıl büyüyerek, gelişerek oluyor. Baktığımızda yurt dışındaki yarışlar 30-40 senelik yarışlar. Ama biz bu ivmeyle aradaki farkı beş senede kapatırız diye düşünüyorum” dedi.

Yarış seyri

İlk gün düzenlenen UBS Çeşme Şamandıra Yarışı'nda 16-18 knot arasında değişen rüzgar hızı ile keyifli bir mücadeleye sahne olan Çeşme açıklarında ekipler , IRC sınıfında üç turlu sosis rotalı şamandıra yarışı, destek sınıfında ise iki turlu sosis rotalı şamandıra yarışının tadını çıkardı. UBS Çeşme Şamandıra Yarışı'nın IRC 0 kategorisinde kazanan Comet A teknesiyle Arkas- M.A.T. Sailing Team olurken IRC A1 kategorisinde Lemon Sailing, IRC A2'de Ladies First, IRC A3'te Cygnus, IRC A4'te Farmer, IRC B1'de Meltem, IRC B2'de Goodday Sunshine, IRC B3'te Allegro, Destek 1 sınıfında ise Egem, Destek 2'de Um Uysal Fun Lemon ve Destek 3'te Lune birinci oldu.

Yarışın ardından gruplarında birinci olanlar UBS özel etabını kazananlar akşam Dilaila Beach'te düzenlenen UBS Kokteyl ve Ödül Töreni‘nde kupalarına kavuştu. Törenin ardından düzenlenen konserde ise katılımcılar Evrim Özkaynak ile yarışın yorgunluğunu attı.

30 Ağustos Zafer Kupası ile deniz kırmızıya boyandı

Bu sene yarışın 30 Ağustos'ta Çeşme'de yapılan ayağına Çeşme Belediyesi ismini verirken “Çeşme Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası”nın ödül töreni de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın ev sahipliğinde yapıldı. Yarışın ikinci günü gerçekleştirilen ayakta, Türk bayraklarıyla Çeşme'den denize açılan tekneler denizi kırmızıya boyadı.