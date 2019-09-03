Amerika Açık’ta çeyrek finalistler belli oldu

ABD Açık Tenis Turnuvası’nda dördüncü tur mücadeleleri tamamlandı.

ABD’nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında Rafael Nadal, dördüncü tur mücadelesinde 22 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ile karşılaştı. Kariyerinde 3 ABD Açık şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki İspanyol raket, rakibini 6-3, 3-6, 6-1 ve 6-2’lik setlerle 3-1 yenerek son 8 raket arasına kaldı.

Ninth #USOpen quarterfinal for @RafaelNadal. Catch the highlights of his win over Cilic pic.twitter.com/PBOGfuSfJT — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2019

6 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, 20 numaralı seribaşı Arjantinli Schwartzman’a 6-3, 2-6, 4-6 ve 3-6’lık setlerle 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. 13 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils, İspanyol Pablo Andujar’ı 6-1, 6-2 ve 6-2’lik setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvada dördüncü kez çeyrek final bileti aldı.

24 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini, turnuvada 8 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas ile Avustralyalı Nick Kyrgios’u eleyen dünya klasmanının 43 numarası Andrey Rublev’i 6-1, 6-4 ve 7-6’lık setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Tek erkeklerde çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

Stan Wawrinka (23) – Daniil Medvedev (5)

(23) – (5) Roger Federer (3) – Grigor Dimitrov

(3) – Matteo Berrettini (24) – Gael Monfils (13)

(24) – (13) Diego Schwartzman (20) – Rafael Nadal (2)

ANDREESCU ÇEYREK FİNALDE

Tek kadınlarda 15 numaralı seribaşı Kanadalı Bianca Andreescu, ABD’li Taylor Townsend’i 6-1, 4-6 ve 6-2’lik setlerle 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

23 numaralı seribaşı Hırvat Donna Vekic, dördüncü turda 26 numaralı seribaşı Alman Julia Goerges’i 6-7, 7-5 ve 6-3’lük setlerle 2-1 mağlup etti. 25 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens de ABD’li Kristie Ahn’ı 6-1’lik setlerle saf dışı bırakarak çeyrek finale yükseldi. Tek kadınlarda çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu: