Amerika Açık’ta çeyrek finalistler belli oldu

ABD Açık Tenis Turnuvası’nda dördüncü tur mücadeleleri tamamlandı.

ABD’nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında Rafael Nadal, dördüncü tur mücadelesinde 22 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ile karşılaştı. Kariyerinde 3 ABD Açık şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki İspanyol raket, rakibini 6-3, 3-6, 6-1 ve 6-2’lik setlerle 3-1 yenerek son 8 raket arasına kaldı.

Ninth #USOpen quarterfinal for @RafaelNadal.

Catch the highlights of his win over Cilic pic.twitter.com/PBOGfuSfJT

