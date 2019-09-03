Altınordu’dan Süper Lig’e bir kaleci daha

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, transferin son gününde bir kalecisini daha Süper Lig’e gönderdi. Geçen sezon Berke Özer’i Fenerbahçe’ye bu yaz döneminde ise Erce Kardeşler’i Trabzonspor’a satan Altınordu, 19 yaşındaki genç eldiveni Ozan Can Oruç’u da Konyaspor’a verdi. Kırmızı-lacivertliler altyapısında yetiştirdiği genç milli Ozan Can için Konyaspor’dan 200 bin Euro bonservis bedeli aldığı ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay elde edeceği açıklandı. Böylece 1 yılda 3 kalecisini Süper Lig’e gönderen Altınordu, yetiştirici kimliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Geçen sezon Avrupa kulüplerinin de peşinde koştuğu Berke, Fenerbahçe’ye 2 milyon 250 bin Euro artı sonraki transferinden yüzde 25 de pay karşılığında satıldı. Altınordu, Erce’den de 2 milyon 500 bin TL kazandı. Erce için de başka kulübe transfer olması halinde yüzde 25 pay alma hakkına sahip olacak Altınordu, kalecilerinden çok iyi gelir elde etti. Kaleci Departmanı Sorumlusu Atilla Küçüktaka, sistemli çalışmanın karşılığını aldıklarını dile getirdi. Küçüktaka, “Kalecilerimizin sistemli ve bilimsel çalışmalarına çok önem veriyoruz. Berke, Erce ve Ozan emeklerimizin karşılığını bize gösterdiler. Mevcut kadromuzda Erhan, Ali Emre, Mercan ve Taha gibi çok iyi kaleciler var. Biz yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.