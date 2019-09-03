2019 UEFA Şampiyonlar Ligi grupları: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri kimler?

Devler Ligi’nde gruplar belli oldu. Kuraya 4. torbadan katılan temsilcimiz Galatasaray’ın da rakipleri de Monako’daki kurada belli oldu. Galatasaray, A Grubu’nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele edecek. Tüm Şampiyonlar Ligi grupları haberimizde.

GALATASARAY A GRUBU’NDA

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TÜM GRUPLAR

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiacos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, RB Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, O. Lyon, RB Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki fikstürü şöyle;

18 Eylül: Club Brugge-Galatasaray

1 Ekim: Galatasaray-PSG

22 Ekim: Galatasaray-Real Madrid

6 Kasım: Real Madrid-Galatasaray

26 Kasım: Galatasaray-Club Brugge

11 Aralık: PSG-Galatasaray