2019 UEFA Şampiyonlar Ligi grupları: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri kimler?

Devler Ligi’nde gruplar belli oldu. Kuraya 4. torbadan katılan temsilcimiz Galatasaray’ın da rakipleri de Monako’daki kurada belli oldu. Galatasaray, A Grubu’nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele edecek. Tüm Şampiyonlar Ligi grupları haberimizde.
GALATASARAY A GRUBU’NDA
A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TÜM GRUPLAR
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiacos, Kızılyıldız
C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova
E Grubu: Liverpool, Napoli, RB Salzburg, Genk
F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag
G Grubu: Zenit, Benfica, O. Lyon, RB Leipzig
H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki fikstürü şöyle;
18 Eylül: Club Brugge-Galatasaray
1 Ekim: Galatasaray-PSG
22 Ekim: Galatasaray-Real Madrid
6 Kasım: Real Madrid-Galatasaray
26 Kasım: Galatasaray-Club Brugge
11 Aralık: PSG-Galatasaray