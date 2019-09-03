Türkiye ABD basketbol maçı saat kaçta hangi kanalda? 12 Dev Adam ilk peşinde! (2019 FIBA Dünya Kupası)

Çin’de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. İlk maçını kazanan Türkiye, ABD Milli Basketbol takımı ile bugün mücadele edecek. Turnuvanın favori takımlarından ABD’yi daha önce oynadığımız 5 maçta da mağlup edemedik. Türkiye A Milli Basketbol Takımı bugün kazanarak bir ilki başarmak istiyor. İşte Türkiye ABD basketbol maçının saati ve kanalı…

TÜRKİYE ABD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ay-yıldızlılar, E Grubu’ndaki ikinci maçını 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30’da turnuvanın favori takımlarından ABD ile yapacak. Maç NTV'den canlı yayınlanacak.

HİÇ KAZANAMADIK

Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, E Grubu’ndaki ikinci maçını güçlü rakibi ABD ile yapacak. Turnuvaya zorlu bir maçla başlayacak milli takım, yarınki rakibi ABD ile daha önce 5 kez karşı karşıya geldi. Milli takım, son 2 Dünya Kupası’nın şampiyonu ABD ile yaptığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Milliler, rakibine karşı 5 maçı da farklı skorlarla yitirdi.

‘ABD’DEN ÇEKİNMİYORUZ’

2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında yarın ABD ile karşılaşacak A Milli Takım’ın başantrenörü Ufuk Sarıca ve oyuncular, rakiplerinden çekinmediklerini söylediler.

Karşılaşmanın oynanacağı Şanghay Oriental Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen idmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ufuk Sarıca, güzel başladıklarını ama önemli olanın turnuvayı nasıl bitirdikleri olduğunu dile getirdi.

ABD’nin güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan Sarıca, “Yarın çok iyi bir takımla oynayacağız, ciddi bir takım. İyi oyuncuları ve antrenörleri var, saygı duyuyoruz. Çıkıp oyunumuzu oynayacağız, ABD’den çekinmiyoruz.” dedi. Kağıt üzerinde ABD’nin favori gözüktüğünü kaydeden Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Japonya karşısındaki ciddiyet önemliydi. İlk yarıda dış atışlarda iyiydik. İkinci yarıda içeriden de dengeledik. Bu gelecek için önemliydi. O maç kenarda kaldı, sonuçta turnuva oynuyoruz. ABD’nin mevcut kadrosu daha önceki gibi değil. Avrupa basketboluna daha yakın oynuyor. Yardımlaşmayı yapıyorlar. NBA’de bu düzen yok, buna kısa sürede adapte olmuşlar. Kolay maç olmayacak. Oynaması zor bir maç olacak. Ama iyi durumu devam ettirmek için sahada gerekli gücümüzü koyacağımızdan eminim.”