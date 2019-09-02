Ünal Karaman: Daha fazlasını atabilirdik

Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, mücadeleyi değerlendirdi.

Yayıncı kuruluşa konuşan bordo-mavili takımın teknik patronu, oyuncularının maç temposundan dolayı yorgun olduklarını ve milli aranın kendilerine ilaç gibi geleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Bu takım 8 Ağustos’tan bu yana 7 maç oynadı. Önemli bir şekilde oyun yükünü çeken aynı oyuncular var. Oyuncularım alkışı hak ediyor. Milli ara bize ilaç gibi gelecek. Fiziksel ve zihinsel olarak yorulduk.

Golü yedik ama geri çekilmedik. Golü bulduk ve daha fazlasını da atabilirdik. Bu yorgunluğa rağmen beni tatmin eden bir performans sergilediler. Oyuncularımı kutluyorum.

Yeni transferlerin mutlak yetenekli olduklarına inanıyoruz. Milli arada çalışıp takıma nasıl katkı vereceklerini göreceğiz. Yeni oyuncuların katılımlarına mutlak olarak ihtiyacımız var.”