SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Müthiş maç, iki gol, süper kurtarışlar!..
Ünal Karaman: Daha fazlasını atabilirdik
Trabzonspor

Ünal Karaman: Daha fazlasını atabilirdik

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

2 Eylül 2019 00:11

Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, mücadeleyi değerlendirdi.

Yayıncı kuruluşa konuşan bordo-mavili takımın teknik patronu, oyuncularının maç temposundan dolayı yorgun olduklarını ve milli aranın kendilerine ilaç gibi geleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Bu takım 8 Ağustos’tan bu yana 7 maç oynadı. Önemli bir şekilde oyun yükünü çeken aynı oyuncular var. Oyuncularım alkışı hak ediyor. Milli ara bize ilaç gibi gelecek. Fiziksel ve zihinsel olarak yorulduk.

Golü yedik ama geri çekilmedik. Golü bulduk ve daha fazlasını da atabilirdik. Bu yorgunluğa rağmen beni tatmin eden bir performans sergilediler. Oyuncularımı kutluyorum.

Yeni transferlerin mutlak yetenekli olduklarına inanıyoruz. Milli arada çalışıp takıma nasıl katkı vereceklerini göreceğiz. Yeni oyuncuların katılımlarına mutlak olarak ihtiyacımız var.”

Son güncelleme 00:11 | 2 Eylül 2019
süper lig trabzonspor Ünal Karaman
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
Bugün - 21:45
1
-
1
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
TÜMÜNÜ GÖR