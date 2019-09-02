Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İstinye’deki Orhan Saka Amatörler Evi’nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, genel sekreter yardımcısı Özcan Şepik, maç planlama müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 2. turda 66 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar, 10, 11 ve 12 Eylül’de yapılacak.

Türkiye Kupası’nda 2. tur eşleşmeleri şöyle:

1877 Alemdağspor-Çatalcaspor

Sultanbeyli Belediyespor-Edirnespor

Silivrispor-Bursa Yıldırımspor

Maltepespor-Erokspor

Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor

Büyükçekmece Tepecikspor-Halide Edip Adıvar Spor

Bayrampaşa-Bigaspor

1074 Çankırıspor-Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri

Düzcespor-Darıca Gençlerbirliği

Kocaelispor-Gölcükspor

Çankaya-Kırıkkale Büyük Anadoluspor

Altındağ Belediyespor-Yozgatspor 1959

Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor

Tokatspor-Erbaaspor

1954 Kelkit Belediyespor-Ofspor

Görelespor-Yomraspor

Ağrı 1970 Spor-Artvin Hopaspor

Kars 36 Spor-Pazarspor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Elazığ Belediyespor

Anagold 24 Erzincanspor-Muş Menderesspor

Cizrespor-Diyarbekirspor

Karbel Karaköprü Belediyespor-Siirt İl Özel İdare

Batman Petrolspor-Mardin Büyükşehir Başakspor

Erzinspor-Kilis Belediyespor

Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor

Kozanspor-Payasspor

Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor

İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor

Ci Group Buca-Nazilli Belediyespor

Karşıyaka-Muğlaspor

Fethiyespor-Kızılcabölükspor

Manisaspor-Turgutluspor

TKİ Tavşanlı Linyitspor-Somaspor